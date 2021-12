Bourbaki Panorama Luzern

Patrick Deicher wird neuer Präsident der Stiftung Bourbaki Panorama Luzern

Bild-Infos

Download

Der Stiftungsrat wählt den Historiker Patrick Deicher zum neuen Präsidenten der Stiftung Bourbaki Panorama Luzern. Er tritt sein Amt am 1. Januar 2022 an und folgt auf Beatrice Richard, die das Präsidium per Ende 2021 abgibt.

Mit Patrick Deicher aus Luzern übernimmt der bisherige Vizepräsident die Spitze der Stiftung. Er ist seit über 20 Jahren eng mit dem Bourbaki Panorama verbunden und seither in verschiedensten Funktionen für die Stiftung tätig. Der Historiker und Betriebswirtschafter ist ehemaliger Leiter des Museums Bruder Klaus in Sachseln und war Mitglied des Grossen Stadtrats von Luzern. Seit 2009 ist er als Unternehmensberater für öffentliche Verwaltungen und Non-Profit-Organisationen bei BDO AG in Luzern tätig. Dort leitet er den Bereich Non-Profit-Organisationen Schweiz.

Neu in den Stiftungsrat gewählt wird per 1. Januar 2022 Laura Grüter Bachmann. Sie ist gleichzeitig Präsidentin des Vereins Bourbaki Panorama Luzern. Der Förderverein unterstützt die Stiftung und das Museum insbesondere bei der Finanzierung von Massnahmen zum Erhalt des Rundbildes. Die Luzernerin Laura Grüter Bachmann arbeitet als Leiterin Compliance & PR bei Swisslos Interkantonale Landeslotterie in Basel und war langjähriges Mitglied des Grossen Stadtrats von Luzern. Bereits am 1. Juli 2021 wurde der Stiftungsrat mit Pascal Engelberger um einen Juristen ergänzt. Er ist in Luzern als selbstständiger Anwalt tätig und bringt vor allem im Bereich Recht zusätzliche Kompetenzen in den Stiftungsrat.

Der Stiftungsrat setzt sich ab 1. Januar 2022 wie folgt zusammen: Gabie Burkhard (bisher), Judith Christen (bisher), Patrick Deicher (bisher, neu als Präsident), Pascal Engelberger (neu seit Juli 2021) und Laura Grüter Bachmann (neu).

Beatrice Richard scheidet aus zeitlichen Gründen aus dem Amt. Sie wird sich verstärkt ihren anderen Projekten und Engagements widmen. Unter der Führung von Beatrice Richard als erste Präsidentin der Stiftung konnte das Haus die Herausforderungen der Corona-Pandemie gut meistern und mit dem Erinnerungsjahr «Solidarität überschreitet Grenzen. 150 Jahre Bourbakis in der Schweiz. 1871-2021» eine erfreuliche Resonanz in der Öffentlichkeit erzielen. Der Stiftungsrat dankt der scheidenden Präsidentin für ihr grosses Engagement.

Das Ziel der Stiftung Bourbaki Panorama Luzern ist es mit dem Betrieb des gleichnamigen Museums und der Liegenschaft am Löwenplatz einen starken, kontinuierlichen Beitrag zur gesellschaftlichen und kulturellen Bereicherung von Luzern und der Schweiz zu leisten. «Die Stiftung hat die bisherigen Einschränkungen der Corona-Pandemie alles in allem gut überstanden und steht solide da», ist Patrick Deicher überzeugt. Eine der Hauptaufgaben des neuen Stiftungsrats ist die Erneuerung der Strategie, die diese Position der Stärke weiter konsolidieren soll.

INFO-BOX

………………………………………………………………………………………………

Das Bourbaki Panorama ist ein Europäisches Kulturdenkmal erster Güte und erinnert an die Internierung von

87 000 französischen Soldaten, die im Winter 1871 in der Schweiz Zuflucht finden. In der packenden Geschichte, die der Maler Edouard Castres 1881 auf dem 112 × 14 Meter grossen Rundbild erzählt, hat auch die humanitäre Tradition der Schweiz ihren Ursprung. Seine Botschaft stellt uns bis heute wichtige Fragen des menschlichen Zusammenlebens – über Solidarität, Gastfreundschaft und Grenzüberschreitungen. Das Medium Panorama gilt nicht nur als Vorläufer der Kinos, sondern auch als Inspiration für aktuelle mediale Trends und digitale Erzählformen.

Als Museum bildet das Bourbaki Panorama den kulturell zentralen Teil des denkmalgeschützten Gebäudes, das mit seiner Vielfalt an Nutzungen und Räumen auch eine gefragte Event-Location ist. Die Stiftung Bourbaki Panorama Luzern ist Miteigentümerin der Liegenschaft. Der anderen Miteigentümerin, der Stadt Luzern, gehören die Räumlichkeiten der Stadtbibliothek.

………………………………………………………………………………………………

FÜR RÜCKFRAGEN

Patrick Deicher, Präsident der Stiftung Bourbaki Panorama Luzern (ab 1.1.2022)

T +41 79 637 31 53

erreichbar am Montag, 20.12.2021 von 08.45 - 12.00 und von 16.00 -17.30 Uhr

patrick.deicher@bourbakipanorama.ch

MEDIENMITTEILUNG

Mitteilung und Portrait von Patrick Deicher

https://www.bourbakipanorama.ch/medien/mitteilungen/

Stiftung Bourbaki Panorama Luzern Löwenplatz 11 CH–6004 Luzern www.bourbakipanorama.ch

Europäisches Kulturdenkmal Monument culturel européen European cultural monument