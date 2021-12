mediaWorld agency GmbH

Große Weihnachtsaktion für die österreichischen Pflegekräfte

Graz (ots)

Mit einer österreichweiten Weihnachtsaktion setzen die Child & Family Foundation und ONESENSE ein Zeichen für die Pflegekräfte des Landes: Der wohltätige Grazer Verein und der Nahrungsergänzungsspezialist schenken ihnen als Dank für ihren unermüdlichen Einsatz in herausfordernden Zeiten mehrere Tausend Pakete des hochwertigen „All-in-One Drinks“ zur Stärkung des Immunsystems.

Die verfügbaren Immun-Drinks werden auf die Pflegekräfte des Diakoniewerks in ganz Österreich aufgeteilt. Auch all jene, die im organisatorischen und pädagogischen Bereich arbeiten, sowie die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes Vorarlberg kommen in den Genuss des All-in-One Drinks, eines hochkonzentrierten Vitaminpräparats, das den Körper mit allen wichtigen Mikronährstoffen versorgt.

„Es ist mir eine Herzensangelegenheit, all jenen etwas Gutes zu tun, die sich jeden Tag für Menschen im Alter, Menschen mit Behinderungen und Menschen in besonders belastenden Situationen einsetzen“, erklärt Heidemarie Kipperer, Obfrau der Child & Family Foundation. „Die täglichen Anforderungen an die Pflegekräfte sind enorm – in schwierigen Zeiten wie diesen sogar noch mehr als sonst. Die großzügige Spende unseres Kooperationspartners ONESENSE kommt daher genau zum richtigen Zeitpunkt, um all diesen HelferInnen etwas zurückzugeben und ihnen auf diese Weise für ihre unschätzbare Arbeit zu danken. Der All-in-One Drink soll ihnen dabei helfen, dass sie wieder Energie tanken und mit einem gestärkten Immunsystem ins neue Jahr starten können. Sie haben sich das mehr als verdient.“

„Schon vor Corona hatten Pflegekräfte zu wenig Zeit für zu viele Anforderungen. Mit Corona erleben auch wir in der Diakonie, dass die MitarbeiterInnen an der Überlastungsgrenze sind. Es braucht eine umfassende Pflegereform, um Pflegepersonen im Beruf zu halten“, betont die Direktorin der Diakonie Österreich, Pfr.in Dr.in Maria Katharina Moser. „Die Weihnachtsaktion der Child & Family Foundation und ihres Kooperationspartners ONESENSE ist kein Ersatz für diese notwendigen strukturellen Maßnahmen. Wir freuen uns aber sehr über dieses Zeichen der Awareness und Wertschätzung für die unermesslichen Leistungen der Pflegekräfte in Österreich, mit dem die Dringlichkeit der Situation erneut unterstrichen wird.“

„Wir sind begeistert von dieser Weihnachtsaktion“, sagt Rotkreuz-Geschäftsführerin Mag. Janine Gozzi, MPH MBA. „Wir danken der Child & Family Foundation und ONESENSE ganz herzlich, dass sie an unsere MitarbeiterInnen gedacht haben, die derzeit Außergewöhnliches leisten. Sie setzen damit ein Zeichen für alle Menschen in Österreich, die im Sozial- und Gesundheitsbereich arbeiten und jeden Tag über ihre Grenzen gehen, um anderen zu helfen.“

Über den Verein Child & Family Foundation

Die Child & Family Foundation ist ein karitativer Verein mit Sitz in Graz, der sich unter dem Motto „Bildung. Chancen. Zukunft.“ international für die Unterstützung und Förderung bedürftiger Kinder, Jugendlicher und Familien einsetzt. In den vergangenen Jahren konnte der Verein rund 200 Bildungs- und Hilfsprojekte in über 40 Ländern umsetzen und auf diese Weise das Leben von Tausenden Kindern und deren Familien zum Positiven verändern. Mehr aufchildandfamily.foundation.

Über ONESENSE

ONESENSE ist ein Spezialist für hochwertige Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte. Das Ziel des Unternehmens ist es, die Kunden in ihrem Alltag zu unterstützen. Die Produkte helfen ihnen dabei, mehr Energie zu haben, eine bessere Leistung zu erbringen und das Wohlbefinden zu steigern. Für die Herstellung der Produkte werden ausschließlich Rohstoffe höchster Qualität verwendet – ohne künstliche Zusätze und natürlich laktose-, gluten- und allergenfrei. Mehr auf onesense.com.