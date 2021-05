EpiVax Therapeutics, Inc.

Verbesserung der Krebsüberlebensprognose: Ein neuer Ansatz mit der Krebsforschungsplattform von EpiVax Therapeutics

Providence, Rhode Island (ots/PRNewswire)

EpiVax Therapeutics, Inc. ("EVT") gibt die Veröffentlichung bekannt "Mehrstufiges Screening der HLA- und TCR-Schnittstellen von Neoantigenen verbessert Vorhersage des Überlebens" in Scientific Reports. Diese Studie demonstriert eine überlegene Methode der Überlebensanalyse für Krebspatienten unter Verwendung der Ancer-Plattform von EVT. EVT wurde 2017 von EpiVax, Inc. ausgegliedert, um EpiVax-Tools in der klinischen Forschung einzusetzen.

Aufbauend auf validierten in Siliko-Tools EpiMatrix ind JanusMatrix analysiert Ancer individuelle Krebsmutanome, um das Vorhandensein von T-Zell-Epitopen zu definieren, die wahrscheinlich immunogen sind. Das Konzept hinter Ancer ist, dass das Vorhandensein einer Mutation allein nicht ausreicht, um eine schützende Immunantwort zu erzeugen, sondern dass die vorhandenen Unterschiede zwischen der natürlichen (menschlichen Genom-)Sequenz und der mutierten Sequenz auf der Seite des Epitops, das für T-Zellen identifizierbar ist (die TCR-Seite), bei der Entwicklung von Präzisions-Krebsimpfstoffen und der Vorhersage der Überlebensraten von Krebspatienten berücksichtigt werden sollten. Dies liegt daran, dass einige Mutationen selbstähnliche Epitope erzeugen und vom Immunsystem toleriert werden können.

Die Forscher verglichen drei Ansätze zur Analyse von Krebs-Mutanomen und bewerteten deren Fähigkeit, den Verlauf der Patienten vorherzusagen. Ancer, die Methode mit der besten Leistung, verbesserte die Unterscheidung zwischen Patienten, die schlecht abschnitten, und solchen, die gut abschnitten, und sagte das Überlebensergebnis fast 6 Jahre länger voraus als andere Ansätze, die nur bis zu 3 Jahre voraussagten. Diese Studie hat wichtige Konsequenzen für unsere Fähigkeit, Patienten mit einem hohen Risiko für eine Tumorprogression und eine frühe Sterblichkeit auf der Grundlage ihres Tumorgenoms zu identifizieren.

Zu den Auswirkungen der Studie erklärte Dr. Randy Sweis von der University of Chicago: "Diese Ergebnisse legen nahe, dass die Definition der Anzahl echter Neoepitope mit Ancer einen neuartigen prognostischen oder prädiktiven Biomarker für Krebspatienten darstellen könnte." Dr. Annie De Groot, EVT-Mitbegründerin, schlug vor: "Neben der Biomarker-Identifizierung bietet die Verwendung von Ancer neuartiger Präzisionsimpfstoffe für einzelne Krebspatienten große Vorteile im Vergleich zu anderen Ansätzen, da Ancer wirklich immunogene CD8- und CD4-Neoepitope priorisiert, während selbstähnliche oder hemmende Neoepitope entfernt werden."

Besuchen Sie Scientific Reports für den kostenlosen vollständigen Text.

Informationen zu EVT:

EVT setzt eine weltweit führende Technologie ein, die über 23 Jahre von entwickelt wurde, um Impfstoffe EpiVax zu entwickeln, die darauf abzielen, die körpereigenen T-Zellen zu aktivieren, um Krankheiten im Wirt zu heilen oder zu verhindern. Die Pipeline von EVT umfasst einen Impfstoff gegen COVID-19 und einen personalisierten Impfstoff gegen Blasenkrebs.

