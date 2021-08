CoinGate

Hostinger nimmt Zahlungen in Kryptowährungen über CoinGate an

London (ots/PRNewswire)

Hostinger, das bekannte Webhosting-Unternehmen, ist eine Partnerschaft mit CoinGate - einem der größten Anbieter von Kryptowährungs-Zahlungsdiensten - eingegangen und wird weiterhin Kryptowährungszahlungen für seine Dienste akzeptieren.

Hostinger wird eine der Hauptstärken von CoinGate nutzen - eine große Auswahl an unterstützten Kryptowährungen, darunter Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin und mehr als 50 weitere digitale Vermögenswerte. Die Fülle an verschiedenen Währungen wird es Hostinger ermöglichen, seinen Krypto-Kundenstamm zu erweitern und grenzüberschreitende Zahlungen von Nutzern aus der ganzen Welt zu erhalten.

Mit dieser neuen Partnerschaft hofft Hostinger, die Qualität und Funktionalität seiner Dienstleistungen für Kunden, die mit Kryptowährungen bezahlen, zu verbessern. Der Marktwert von Kryptowährungen beträgt derzeit etwa 1,8 Billionen. Die Dienstleistungen von Hostinger sind besonders bei Kryptowährungsfans beliebt und gehören zu den gefragtesten Services unter den CoinGate-Nutzern.

Gediminas Griska, Head of Payments bei Hostinger, kommentierte die Partnerschaft mit CoinGate wie folgt: "CoinGate bietet alles, was wir von einem Krypto-Zahlungsanbieter erwarten. Es gibt eine große Auswahl an Kryptowährungen, einen einfachen Zahlungsfluss mit allen Details, die die Kunden benötigen, um Transaktionen durchzuführen. Kryptowährungen werden immer beliebter und wir glauben, dass es wichtig ist, sie unseren Kunden anzubieten. Die Kryptowelt mag zwar etwas kompliziert sein, aber die Wahl des richtigen Partners ist wichtig. Wir haben nicht nur die Möglichkeit, verschiedene Arten von Kryptowährungen über CoinGate anzubieten, sondern wir können auch das Volatilitätsrisiko kontrollieren, indem wir Kryptowährungen sofort in Fiat umwandeln."

Dmitrijus Borisenka, CEO von CoinGate, fügte hinzu:

"Der Grundgedanke der Kryptowährung besteht darin, die Belastung durch grenzüberschreitende Zahlungen zu beseitigen. In der Welt des elektronischen Handels fehlte dieses Element viel zu lange. Unabhängig davon, woher die Kunden kommen - eine einzige Zahlungsintegration ermöglicht den nahtlosen Einzug von Zahlungen. Hostinger ist ein Unternehmen, das zu einem weltweiten Phänomen geworden ist. Daher ist es für CoinGate eine große Chance zu zeigen, wie gut wir unserem Partner helfen können, den Zahlungsfluss zu erhöhen, die Reibung zwischen Käufern zu verringern und die Konversionen zu verbessern."

Die Option, mit Kryptowährungen zu bezahlen, wird für alle Hostinger-Locales verfügbar sein, einschließlich .com, .es und viele andere.

Hostinger bietet eine erstklassige Website-Hosting-Plattform für über 29 Millionen Nutzer in 178 Ländern. Im Jahr 2020 hat Bitcatcha.com Hostinger als das am schnellsten wachsende Webhosting-Unternehmen der Welt ausgezeichnet.

CoinGateist eine preisgekrönte Zahlungslösung für Unternehmen, die Bitcoin und andere Kryptowährungen als Zahlungsmittel akzeptieren wollen.

