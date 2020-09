FO-Gruppe

FO-Gruppe und Mattenbach Gruppe bündeln Kräfte

Egg bei Zürich (ots)

Die FO-Gruppe in Egg bei Zürich mit den Unternehmen FO-Fotorotar, FO-Zürisee, dem Druckzentrum Büelholz und IEB Medien schliesst sich der Winterthurer Mattenbach Gruppe an. Die Integration des zu den führenden grafischen Betrieben der Region zählenden Unternehmens in die Mattenbach Gruppe erfolgt im Zuge der Nachfolgeregelung der Familie Konrad. Die Kontinuität wird mit dem Verbleib von Jürg Konrad im Verwaltungsrat gewährleistet. "Der Schulterschluss mit der erfolgreichen Mattenbach Gruppe stärkt die Schlagkraft unserer Betriebe am Standort Egg. In Zukunft können wir unseren Kunden noch mehr Leistungen aus einer Hand bieten", sagt Jürg Konrad. Und Vince Bang, Chairman der Mattenbach Gruppe, erklärt: "Wir freuen uns sehr über den Ausbau der Zusammenarbeit mit dem FO-Team. Die Integration der FO-Gruppe stärkt die Position der Mattenbach Gruppe im Schweizer Markt ebenso wie im grenzüberschreitenden Wettbewerb nachhaltig."

Über die FO-Gruppe

Die FO-Gruppe ist ein führendes Schweizer Medien- und Druckunternehmen. FO-Fotorotar setzt mit technischen und organisatorischen Innovationen immer wieder Standards im Markt und überzeugt mit Lösungen, die weit über das Druckhandwerk hinausgehen. Dies auch dank des breiten Angebotsportfolios der FO-Gruppe mit Offset- und Digitaldruck, Crossmedia- und Webspezialisten, einem Auslieferungs- und Zeitschriftenverlag sowie kundenspezifischen Kommunikationslösungen von FO-Communications aus einer Hand.

https://www.fo-gruppe.ch

Über die Mattenbach Gruppe

Die zur Hermes Capital-Group gehörende Mattenbach Gruppe bietet mit rund 200 Mitarbeitenden an vier Standorten in Egg, Schaffhausen, Volketswil und Winterthur eine breite Angebotspalette im Offset- und Digitaldruck sowie in den Bereichen POS und Onlinelösungen. Der moderne Maschinenpark verfügt über klein- und grossformatige Bogenoffsetdruckmaschinen, leistungsfähige Digitaldruckmaschinen bis XXL-Format mit Spezialfarben wie Gold, Silber, Weiss und Clear. Die Mattenbach-Gruppe ist eigentümergeführt und positioniert sich als eines der fünf grössten Medien- und Druckunternehmen in der Schweiz.

https://www.mattenbach.ch | https://hc-group.ch

Pressekontakt:

Walter Lutz

T +41 79 414 25 81

walter.lutz@lutzpr.ch