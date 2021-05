"GRIP" gibt Gas bei RTLZWEI

RTLZWEI

- Der Klassiker weiter auf der Erfolgsspur am Voraben - 6,8 % MA (14-49 Jahre) um 18:15 Uhr und 13,1 % MA (männlich 14-29 Jahre) - RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 5,2 %

"GRIP" gibt weiter Gas im Programm bei RTLZWEI: Nach einem geglückten Start in 2021 und dem Jahresbestwert von 7,6 % MA in der klassischen Zielgruppe im April, setzt das beliebte Motormagazin seinen Erfolgskurs weiter fort. Am gestrigen Sonntagvorabend erzielte um 18:15 Uhr die neue Folge 6,8 % MA bei den 14-49-Jährigen und 13,1 % MA in der jungen männlichen Zielgruppe (14-29 Jahre). Bis zu 1,27 Mio. Zuschauer gesamt verfolgten Matthias Malmedis und Niki Schelles Test von V8-Edel-Cabrio.

Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 5,2 %.

