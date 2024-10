Exyte

Exyte stellt neue Markenidentität Exentec für Geschäftsbereich Technology & Services vor

Stuttgart, Deutschland (ots/PRNewswire)

Exentec vereint weltweit die Tochterfirmen und Submarken von Technology & Services

Neue Markenidentität bringt klare, relevante und glaubhafte Positionierung für Klienten und Interessensgruppen

Exentec kombiniert die englischen Wörter Excellence (Exzellenz), Expertise (Expertise) und Experience (Erfahrung) mit dem Begriff Technology

Exyte CEO Büchele: "Die neue Marke ist der nächste logische Schritt für unseren Geschäftsbereich Technology & Services, dessen Entwicklung bislang sämtliche Erwartungen übertroffen hat."

Exyte hat heute den neuen Namen und die Markenidentität Exentec für seinen Geschäftsbereich Technology & Services vorgestellt. Der Bereich ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen für Reinräume und Produktionsumgebungen. Künftig werden der Geschäftsbereich sowie die dazugehörigen Tochtergesellschaften und Marken weltweit unter dem Namen Exentec operieren. Als Mitglied der Exyte-Gruppe engagiert sich Exentec dafür, Hightech-Industrien mit innovativen Lösungen zu unterstützen, um dem rasanten Wachstum und den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Ab Anfang 2025 wird Exentec alle Bereiche von Technology & Services unter einer einheitlichen Markenidentität vereinen.

Die Entwicklung des Geschäftsbereichs Technology & Services ist ein strategisches Handlungsfeld innerhalb der Exyte-Zukunftsagenda „Next Level". Der Übergang zu Exentec steht im Einklang mit dieser Strategie. Seit der Gründung im Jahr 2020 hat sich das Spektrum von Technology & Services durch mehrere strategische Übernahmen erweitert. Der Bereich hat sich so als zentraler Akteur in Branchen wie Life Sciences, moderne Hightech-Anlagen und Präzisionsfertigung etabliert. Das umfassende Unternehmensportfolio ermöglicht es dem Geschäftsbereich, komplette Lösungen für seine Zielbranchen anzubieten. Mit einer einheitlichen Marktansprache kann sich Exentec nun auf weiteres Wachstum konzentrieren und dieses gezielt vorantreiben.

Neue Markenidentität spiegelt Engagement für Innovation und Wachstum wider

Die Einführung der Marke Exentec erfolgt an einem entscheidenden Punkt in der Entwicklung von Technology & Services. Während das Geschäftsfeld in kritischen Branchen weiterwächst, bietet die neue Markenidentität eine klare, relevante und glaubwürdige Positionierung gegenüber Kunden und anderen Stakeholdern. Exentec steht für das Engagement, fortschrittliche und kundenorientierte technische Lösungen zu liefern. Der neue Name und die Marke werden die Sichtbarkeit des Unternehmens in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Marktumfeld steigern. Als eigenständige Einheit innerhalb der Exyte-Gruppe strebt Exentec danach, die Beziehungen zu seiner wachsenden Kundenbasis zu vertiefen und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die den sich wandelnden Anforderungen der globalen Hightech-Industrien gerecht werden.

„Exentec wird auf dem Fundament aufbauen, das Technology & Services gelegt hat. Die neue Marke entspricht unserem Engagement, erstklassige Lösungen zu liefern und gleichzeitig den Fokus auf die Bedürfnisse unserer Kunden und die Marktdynamik zu bewahren", sagt Dr. Wolfgang Büchele, CEO von Exyte. „Seit der Gründung von Technology & Services hat der Bereich alle Wachstums- und Entwicklungserwartungen übertroffen. Die neue Marke ist der nächste logische Schritt, um die Erfolgsgeschichte fortzusetzen, denn eine starke Marke ist entscheidend für den nachhaltigen Erfolg in unserer sich schnell wandelnden Branche. Exentec wird uns die Sichtbarkeit und Differenzierung bieten, die wir benötigen, um weiter zu wachsen und unsere Ziele zu erreichen."

Dr. Michael Löffelmann, Senior Vice President Operations Technology & Services, und Rafael Perez, Senior Vice President Finance Technology & Services, werden den Bereich auch unter der Marke Exentec führen. Löffelmann erklärt: „Im Zuge unserer Wachstumsstrategie ist das Markenportfolio von Technology & Services zunehmend komplex geworden, auch in der Wahrnehmung unserer Kunden. Exentec schafft eine klare Identität, die nun unser gesamtes Portfolio repräsentiert. Die neue Marke ermöglicht es uns, unsere Kunden besser zu betreuen und mit ihnen zu kommunizieren, während sie gleichzeitig die einzigartigen Serviceangebote von Exentec sowie das Engagement für Innovation, Nachhaltigkeit und Wachstum hervorhebt."

Exentec: Vereinigung von Expertise, Exzellenz und Erfahrung mit Technologie

Exentec positioniert sich als zukunftsorientiertes und agiles Unternehmen im Bereich der Hightech-Industrie. Mit einem Fokus auf Zuverlässigkeit, Risikobewusstsein und Innovation setzt Exentec auf energieeffiziente Designs, Automatisierung und fortschrittliche Produktion. Exentec bietet unverzichtbare Dienstleistungen und Technologien an, die für die vom Bereich bedienten Hightech-Industrien von entscheidender Bedeutung sind.

Indem es seine Kunden in einem sich schnell wandelnden Marktumfeld unterstützt, stellt Exentec sicher, dass diese wettbewerbsfähig bleiben und technologische Fortschritte vorantreiben. Der Name Exentec steht für technologische Exzellenz und das Überschreiten von Grenzen, indem er die Begriffe Exzellenz, Expertise und Erfahrung mit modernster Technologie kombiniert, um den wachsenden Anforderungen der Industrien von morgen gerecht zu werden.

Umfangreiches Produkt-, System- und Dienstleistungsportfolio

Seit seiner Gründung im Jahr 2020 hat Technology & Services sein Portfolio durch mehrere strategische Übernahmen erweitert. Im Jahr 2021 erwarb Exyte die damalige Critical Process Systems Group (CPS). Die sieben zugehörigen Unternehmen sind bekannt für die Bereitstellung integrierter Lösungen für prozesskritische Umgebungen. Zum Portfolio von Technology & Services gehören auch Airgard, ein Spezialist für Abgasreinigungssysteme, sowie Intega, ein Experte für Reinraumtechnologie und hochpräzise Produktionssysteme. Das US-amerikanische Unternehmen CollabraTech konzentriert sich auf spezialisierte Ingenieur- und Beratungsdienstleistungen. Am 16. Oktober verkündete Exyte den Abschluss der Übernahme von Kinetics, einem weltweit führenden Anbieter von Installationsdienstleistungen, Ausrüstung sowie technischem Gebäudemanagement.

Zum Geschäftsbereich gehört zudem Exyte Technology. Das Unternehmen entwickelt, produziert und wartet kontrollierte Produktionsumgebungen und Reinraumprodukte. Exyte Services bietet technische Installationsleistungen für High-Tech-Anlagen, insbesondere in Asien, an. In den USA bietet Total Facility Solutions (TFS) Lösungen zur Bereitstellung von mechanischen, elektrischen und prozesstechnischen Rohrleitungssystemen für verschiedene Märkte an. Exyte Hargreaves ist in Großbritannien führend im Bereich der Konstruktionstechnik von HVAC-Systemen und Speziallüftungssystemen für sicherheitskritische Einrichtungen.

Über Exyte

Exyte ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design, Engineering und Bereitstellung von ultrareinen und zukunftsfähigen Anlagen für die Hightech-Industrie. Mit seiner einzigartigen Expertise, die das Unternehmen seit über einem Jahrhundert stetig weiterentwickelt, beliefert Exyte Kunden in den hochkomplexen Branchen Halbleiter, Batteriezellen, Pharmazie und Biotechnologie sowie Rechenzentren. Exyte bietet seinen Kunden weltweit ein umfassendes Leistungsspektrum an – von der Beratung bis hin zur Umsetzung schlüsselfertiger Lösungen unter Einhaltung höchster Sicherheits- und Qualitätsstandards. Das Unternehmen schafft eine bessere Zukunft, indem es Schlüsselindustrien ermöglicht, die Qualität des modernen Lebens zu verbessern. Im Jahr 2023 erwirtschaftete Exyte mit weltweit rund 9.900 Mitarbeitenden einen Umsatz von 7,1 Milliarden Euro. www.exyte.net

samy.abdelaal@exyte.net

www.exyte.net