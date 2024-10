Peter Cremer Holding GmbH & Co. KG

Neuer Global CEO für CREMER OLEO

Pierre Perez y Landazuri ist neuer Global CEO von CREMER OLEO. In der neu geschaffenen Position verantwortet er die Geschäftsentwicklung und strategische Ausrichtung des weltweit tätigen Familienunternehmens, das auf den Handel und Transport von Oleochemikalien spezialisiert ist.

Pierre Perez y Landazuri verfügt über jahrelange Erfahrung in der Lebens- und Futtermittel-, Chemie- und Pharma-Branche. Bevor er zu CREMER OLEO kam, hatte er globale Führungspositionen in Europa, Asien und den USA inne. Zuletzt war er Senior Vice President of Corporate Strategy and Global Specialties sowie President of Europe, the Middle East and Africa (EMEA) bei Ingredion. Davor bekleidete er Führungspositionen bei CP Kelco, J.M. Huber, Hercules, BASF sowie Rohm und Haas.

CREMER CEO Dr. Ullrich Wegner: "Wir sind davon überzeugt, dass wir unter der Führung von Pierre Perez y Landazuri unsere Kunden weiterhin mit nachhaltigen, weltweit führenden Lösungen und Dienstleistungen überzeugen werden. Gemeinsam mit ihm und unseren Partnern sind wir auf einem guten Weg, unsere globale Spitzenposition weiter auszubauen und zu festigen."

Das internationale Führungsteam von CREMER OLEO leitet Pierre Perez y Landazuri vom Headquarter in Hamburg aus. Für das europäische Geschäft von CREMER OLEO ist weiterhin das europäische Managementteam mit Julian Brandt, Malte Kroll und Benedikt Schoneweg verantwortlich.

Über das Unternehmen:

Das weltweit tätige Handels- und Service-Unternehmen CREMER OLEO mit mehr als 1.000 Mitarbeitenden ist Teil der Unternehmensgruppe CREMER mit Hauptsitz in Hamburg. CREMER OLEO ist seit 2005 am Markt und spezialisiert auf den Handel und Transport von Oleochemikalien, nachwachsenden Rohstoffen für die Kosmetik-, Lebensmittel-, Homecare- und Pharmaindustrie.