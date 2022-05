Medienmitteilung "Balance. 1970-1990: Kunst, Gesellschaft, Umwelt"

Kunstmuseum Solothurn

Am 2. März 1972 schockiert der Club of Rome die Welt mit einer unerhörten Behauptung: «Es gibt nicht genug!» In der Studie «Die Grenzen des Wachstums» sind Wissenschaftler*innen zum Schluss gekommen, dass der Kurs, den die Welt eingeschlagen hat, in letzter Konsequenz unweigerlich zur Zerstörung des Planeten führen wird. Bezüge zwischen Umweltzerstörung und Ungleichgewichten in der Gesellschaft werden bald erkannt, Umweltorganisationen gegründet – und die Schweizerinnen haben endlich Stimmrecht. Die Ausstellung «Balance» zeigt, wie Künstler*innen damals die «wirkliche Welt» entdecken, den Verantwortungsbereich der Kunst erweitern und Stellung beziehen. Die Ausstellung geht von der Schweizer Szene aus und zeigt internationale Vernetzungen auf.

Donnerstag, 12. Mai 2022, 14 Uhr

Kunstmuseum Solothurn

Durch die Ausstellung führen die Ko-Kuratorinnen Marianne Burki, Kunsthistorikerin, und Katrin Steffen, Direktorin Kunstmuseum Solothurn.

