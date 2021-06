Kunstmuseum Solothurn

Zwei neue Ausstellungen: «Kathrin Sonntag (*1981): ICHDUERSIEESWIRIHRSIE» und «Réserve du Patron»

Diesen Samstag, 19. Juni 2021 eröffnen wir zwei neue Ausstellungen: Die erste museale Einzelausstellung von Kathrin Sonntag (*1981 in Berlin) trägt den rätselhaften Titel ICHDUERSIEESWIRIHRSIE. In ihrem Werk durchdringen sich auf scharfsinnige Weise verschiedene Wahrnehmungen und Perspektiven. Das Ausstellungsplakat zeigt ein Fragezeichen - oder doch die umgedrehte Pfeife von René Magritte? Vieles ist nicht so, wie es scheint...

Die zweite Präsentation Réserve du Patron fokussiert auf Neuzugänge der Graphischen Sammlung aus der 24-jährigen Amtszeit des abtretenden Konservators Christoph Vögele. Die Schau vereint zeitgenössische und kunsthistorische Positionen.

- Kathrin Sonntag: ICHDUERSIEESWIRIHRSIE - Réserve du Patron: Arbeiten auf Papier. Aus den Erwerbungen 1998-2021

