JIECANG Group auf der Interzum 2025: Revolutionierung europäischer Möbel durch Innovation und lokale Fertigung

Am 20. Mai stellte die JIECANG Group auf der Interzum 2025 in Köln gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften LOGICDATA und DREAMOTION innovative Smart-Motion-Lösungen vor und kündigte einen transformativen Meilenstein an: die Eröffnung der Produktionsstätte in Ungarn. Diese Entwicklung verbessert die Fähigkeit von JIECANG, hochwertige Linearantriebslösungen mit kürzeren Lieferzeiten und lokalem Service in ganz Europa anzubieten.

Die Möbelindustrie steht vor einer neuen Welle von Herausforderungen: die steigende Nachfrage nach flexiblen und intelligenten Bürolösungen, minimalistische und werkzeuglose Designs für den Heimgebrauch sowie strengere globale Vorschriften, die die Anforderungen an die Nachhaltigkeit erhöhen. JIECANG hat auf der Grundlage seines umfassenden Fachwissens im Bereich der Antriebs- und Steuerungstechnologien eine Reihe innovativer Lösungen entwickelt, um diesen sich entwickelnden Anforderungen gerecht zu werden.

Für gewerbliche Umgebungen bietet das intelligente Stehpult von JIECANG eine hohe Tragkraft (120 kg) und eine erhöhte Geschwindigkeit (80 mm/s) sowie OTA-Updates – damit lassen sich elektrische Stehpulte wie Smartphones aktualisieren. LOGICDATA bringt mit dem LOGICflex X System technologische Innovation, mit bürstenlosen Motoren für verbesserte Leistung und Haltbarkeit. Darüber hinaus unterstützt das neueste DYNAMIC MOTION System die PoE/USB-C-Stromversorgung für einen geringeren Energieverbrauch und unterstützt damit Nachhaltigkeitsinitiativen in Europa.

Für den Einsatz im Homeoffice reduziert der zusammenklappbare Stehtisch Inline-Foldable das Verpackungsvolumen um 50 % und lässt sich ohne Werkzeug zusammenbauen, während das Modell Inline-Ultra Thin den Rahmen, die Steuerbox und den Handgriff in eine elegante Tischplatte integriert und so sowohl die Ästhetik als auch die Platzausnutzung maximiert.

Über den Arbeitsbereich hinaus bringt JIECANG die Innovation auch ins Schlafzimmer. Die intelligente Schlafzimmerkollektion von DREAMOTION umfasst das Flaggschiff Aquarius 400M, ein verstellbares Bettgestell mit Mehrfachverstellung und fortschrittlicher Schlafüberwachung für einen gesünderen Schlaf. Außerdem ist ein elektrischer Kleiderschrank mit einer Tragkraft von 30 kg, Sprachsteuerung und Kollisionserkennung erhältlich, der einen neuen Standard für die intelligente Kleideraufbewahrung setzt.

Um sowohl die europäischen als auch die globalen Märkte besser bedienen zu können, hat JIECANG eine neue Produktionsstätte in Ungarn eröffnet, die seine globale Lieferkette stärkt und die Reaktionsfähigkeit auf die lokale Nachfrage verbessert. Dies spiegelt das langfristige Engagement des Unternehmens für die regionale Produktion und die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette wider.

JIECANG entwickelt sich von einem Anbieter von Komponenten zu einem Partner für Komplettlösungen, der integrierte Systeme liefert. Durch den offenen Zugang zu den Kerntechnologien und IoT-Modulen des Unternehmens ermöglicht JIECANG seinen globalen Partnern intelligente Lösungen aus einer Hand für die Bereiche Büro, Heim, Gesundheit und viele andere Anwendungen.

Mit seinem neuen Werk in Ungarn, das auf der Interzum 2025 vorgestellt wurde, präsentierte JIECANG seine neuesten Innovationen und seine globale Vision, die eine neue Ära des intelligenten Wohnens einläutet, in der globale Innovationen auf lokale Bedürfnisse treffen.

