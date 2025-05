Rockwell Automation, Inc.

Rockwell Automation: Einführung von PharmaSuite 12.00 zum Beschleunigen sicherer, skalierbarer Bereitstellungen

Vereinfachtes Systemmanagement, verbesserte Flexibilität und schnellere Wertschöpfung für Pharma- und Biopharma-Hersteller durch die neueste MES-Version

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, gab heute die Einführung von FactoryTalk® PharmaSuite® 12.00 bekannt. Die neueste Version des Manufacturing Execution System (MES) wurde entwickelt, um die einzigartigen Anforderungen regulierter Fertigungsumgebungen im Pharma- und Biopharma-Bereich zu erfüllen und Unternehmen dabei zu unterstützen, das Systemmanagement zu vereinfachen, Bereitstellungen zu beschleunigen und die Produktion effizienter zu skalieren.

Innerhalb der Branche besteht der Wunsch, schneller zu agieren und gleichzeitig Compliance zu gewährleisten. Im Zuge dessen hat BioPhorum festgestellt, dass aktuelle MES-Lösungen oftmals als teuer und langwierig zu implementieren gelten und keine Flexibilität für moderne Betriebsabläufe bieten. PharmaSuite 12.00 bewältigt diese Herausforderungen direkt und umfasst eine vereinfachte, konfigurierbare und zukunftsfähige Plattform für die regulierte Produktion im Bereich Life Sciences.

Im Rahmen der aktuellen Version werden eine modulare Architektur sowie neue Cloud-fähige Funktionen eingeführt, mit denen Hersteller von einer höheren Agilität profitieren und somit dynamischen Produktionsanforderungen gerecht werden. Darüber hinaus bietet die Version verbesserte Cybersicherheit, um die in regulierten Life-Sciences-Umgebungen erforderlichen strengen Standards hinsichtlich Compliance und Datenintegrität zu unterstützen.

„PharmaSuite 12.00 ist ein wichtiger Schritt nach vorne, um Life-Sciences-Herstellern dabei zu helfen, modulare, digitale Produktionsprozesse umzusetzen und dabei die höchsten Standards in Bezug auf Leistung, Verfügbarkeit, Compliance und Sicherheit einzuhalten", sagt Martin Petrick, Business Manager, MES bei Rockwell Automation. „Dank flexibler Cloud-, lokaler oder hybrider Bereitstellungen können Hersteller ihre Betriebsabläufe schneller skalieren, globale Rollouts vereinfachen und sowohl Zeitaufwand als auch Kosten im Hinblick auf Validierungen reduzieren."

Zu den wesentlichen neuen Funktionen in FactoryTalk PharmaSuite 12.00 gehört Folgendes:

Cloud-basierte Bereitstellung : Wird ab sofort in Kubernetes mit Linux-Containern ausgeführt, wodurch Einrichtung und Instandhaltung schneller und zuverlässiger erfolgen.

: Wird ab sofort in Kubernetes mit Linux-Containern ausgeführt, wodurch Einrichtung und Instandhaltung schneller und zuverlässiger erfolgen. Neues Einrichtungstool (MICKA) : Automatisiert Installations- und Validierungsschritte, um den manuellen Aufwand in regulierten Umgebungen zu reduzieren.

: Automatisiert Installations- und Validierungsschritte, um den manuellen Aufwand in regulierten Umgebungen zu reduzieren. Modulares Design : Containerisierte Komponenten erleichtern die standortübergreifende Skalierung und Standardisierung von Systembereitstellungen.

: Containerisierte Komponenten erleichtern die standortübergreifende Skalierung und Standardisierung von Systembereitstellungen. Integrierte Überwachung : Zentralisierte Tools helfen dabei, Probleme frühzeitig zu erkennen und die Fehlerbehebung zu beschleunigen.

: Zentralisierte Tools helfen dabei, Probleme frühzeitig zu erkennen und die Fehlerbehebung zu beschleunigen. Starke Cybersicherheit : Entwickelt unter Verwendung von zertifizierten sicheren Entwicklungspraktiken, um Branchenstandards zu erfüllen.

: Entwickelt unter Verwendung von zertifizierten sicheren Entwicklungspraktiken, um Branchenstandards zu erfüllen. Einfachere Upgrades: Eine neue Upgrade-Engine sorgt dafür, dass Systeme mit den neuesten Funktionen und Sicherheitsupdates auf dem neuesten Stand bleiben.

FactoryTalk PharmaSuite 12.00 baut auf mehr als 15 Jahren kontinuierlicher Entwicklung und Branchen-Know-how auf. Mit dieser Version stellt Rockwell weiterhin eine moderne, konforme MES-Plattform für Pharma- und Biopharma-Hersteller zur Verfügung, die Ziele im Hinblick auf skalierbare Produktion, schnelle Bereitstellung und digitale Transformation unterstützt.

Klicken Sie hier, um mehr über FactoryTalk PharmaSuite zu erfahren.

Über Rockwell Automation Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit der Technik, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 27.000 Mitarbeiter, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen (Stand: Ende Fiskaljahr 2024). Weitere Informationen zur Umsetzung des Connected Enterprise® in Industrieunternehmen finden Sie unter www.rockwellautomation.com.

