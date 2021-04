ZHEJIANG JIECANG LINEAR MOTION TECHNOLOGY CO.,LTD.

Jiecang Linear Motion: Technologiegetriebenes Smart Life Innovationsforum in Guangzhou

Guangzhou, China (ots/PRNewswire)

Am 28. März fand das von Jiecang Linear Motion, der Zhejiang University und der 47th China International Furniture Fair (Guangzhou) gemeinsam veranstaltete Technology-driven Smart Life Innovation Forum in Area A, China Import & Export Fair Complex statt. Die Experten aus der Industrie, der Wissenschaft, den Verbänden, den Medien und der gesamten Einrichtungsbranche kamen zusammen, um gemeinsam zu diskutieren und zu untersuchen, wie die Technologie weiter in die Einrichtungsbranche integriert werden kann und um neue Ideen und Inspirationen für die Entwicklung der Branche zu finden.

Dieses Forum wird die Industrie dazu anregen, mehr über die Bedeutung und Notwendigkeit von technologischen Innovationen sowie über erfolgreiche Fälle bei der Umsetzung technologischer Errungenschaften in verwandte Produkte zu erfahren.

Lu Xiaojian, Präsident von Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co., Ltd. stellte die Entwicklung von Jiecang in der Branche detailliert vor. Jiecang konzentriert sich seit mehr als 2 Jahrzehnten auf diese Branche. Sie war federführend bei der Erarbeitung der Industrienormen für chinesische DC-elektrische Linearantriebe und höhenverstellbare Schreibtische und beteiligte sich an der Formulierung der Industrienorm für intelligente Möbel-Multifunktionsbetten. Man kann sagen, dass das Wachstum von Jiecang der Inbegriff von Chinas Linearbewegungsindustrie ist.

"Durch jahrelange harte Arbeit und technologische Akkumulation konnten wir feststellen, dass lineare Bewegung in vielen Bereichen Anwendung findet, von der medizinischen Rehabilitation über das intelligente Büro bis hin zu intelligenten Heimeinrichtungen. Heute, dank der Unterstützung durch Technologien wie 5G und IoT, nähern sich die Integration und Entwicklung der linearen Bewegungstechnologie und der Einrichtungsbranche immer mehr an, und das Timing wird immer ausgereifter, insbesondere in den Bereichen Büromöbel, Polstermöbel, maßgeschneiderte Möbel für das ganze Haus und Hilfsmittel für die Altenpflege. Wir sind der festen Überzeugung, dass sich die Intelligenzierung von Produkten der Hausindustrie im neuen Jahrzehnt zu einer wichtigen Aufgabe für die Entwicklung der Branche entwickeln wird."

Professor Luo Shijian von der Abteilung für Industriedesign der Zhejiang Universität hielt als Industriedesign-Experte eine Rede unter dem Motto "New Era, New Design and New Experience", "Technologiedesign ist der Motor, angeführt von Technologiedesign, unterstützt von Technologie, marktorientiert, benutzerorientiert und menschenorientiert, um die Bedürfnisse der Menschen für ein besseres Leben zu verbessern."

Es wurde angekündigt, die Intelligent Life Linear Motion Development Academy zu gründen, deren Ziel es ist, die Bedürfnisse und Erscheinungsformen des intelligenten Lebens durch Sozialforschung zu erforschen und intelligente Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die das hochwertige Leben durch die Befähigung zur Technologie erfüllen, insbesondere im Bereich der linearen Bewegung, um so den Zweck zu erreichen, die Sehnsucht der Menschen nach einem besseren Leben zu erfüllen.

Informationen zu Jiecang Linear Motion

Jiecang Linear Motion ist eine technologiebasierte Gruppe, die sich auf die Forschung und Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Linearbewegungsprodukten konzentriert. Es bietet Antriebslösungen für intelligente Büros und intelligente Häuser, wie z. B. höhenverstellbare Schreibtische, verstellbare Lattenroste für elektrische Betten, höhenverstellbare Schränke, Rohrmotoren für das Sonnenlichtmanagement usw. Darüber hinaus bietet es Technologie zur Verbindung mit dem Internet der Dinge, um eine intelligente und digitale Verwaltung zu erreichen und die Effizienz im Büro und das Lebensgefühl zu verbessern.