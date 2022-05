HOYA

HOYA Vision Care veröffentlicht Ergebnisse der ersten sechsjährigen MiYOSMART Brillenglas-Follow-up-Studie ihrer Art

Bangkok (ots/PRNewswire)

Starke Belege für die anhaltende langfristige Wirksamkeit von Gläsern bei der Verlangsamung der Myopieprogression bei Kindern

HOYA Vision Care, ein führendes Unternehmen im Bereich der optischen Technologie, hat auf der Konferenz der Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) 2022 in Denver, Colorado, die Ergebnisse einer sechsjährigen klinischen Nachfolgestudie zu seinem preisgekrönten Brillenglas MiYOSMART mit Defocus Incorporated Multiple Segments (D.I.M.S.) Technologie vorgestellt. Die Ergebnisse der längsten Studie über ein Brillenglas zur Behandlung von Myopie wurden von Professor Carly Lam vom Zentrum für Myopieforschung an der Polytechnischen Universität Hongkong vorgestellt, die die Studie durchgeführt hat.

Die Ergebnisse der sechsjährigen klinischen Studie, die an 90 Kindern in Asien durchgeführt wurde, untersuchten das Fortschreiten der Myopie bei Kindern, die das MiYOSMART-Brillenglas von HOYA Vision Care trugen. Die Ergebnisse verbesserten eine frühere dreijährige Nachfolgestudie1, eine Fortsetzung einer zweijährigen randomisierten Kontrollstudie (RCT)2, die im British Journal of Ophthalmology veröffentlicht wurde und die Wirksamkeit der Gläser bei der Verlangsamung des Fortschreitens der Myopie bei Kindern im Alter von 8 bis 13 Jahren eindeutig belegte. Die Ergebnisse der sechsjährigen Langzeit-Follow-up-Studie belegen, dass die Wirkung der MiYOSMART-Brillengläser zur Kontrolle der Myopie bei Kindern, die diese Gläser tragen, über einen längeren Zeitraum anhält. Sie bestätigte auch, dass Patienten, die das Tragen der MiYOSMART-Brillengläser beenden, keine Rebound-Effekte aufweisen, wenn man sie mit den anfänglichen Progressionsraten der Myopie während der zweijährigen randomisierten Kontrollstudie oder mit der Allgemeinbevölkerung vergleicht.

„Diese sechsjährige klinische Nachfolgestudie zu MiYOSMART-Brillengläser, die längste Studie, die jemals zu einem Brillenglas zur Behandlung von Myopie durchgeführt wurde, zeigt, dass die Auswirkungen auf die Myopiekontrolle über einen längeren Zeitraum anhalten, was eine sehr erfreuliche Nachricht ist", so Natalia Vlasak, Global Head of Medical and Scientific Affairs bei HOYA Vision Care. „Diese Studie beantwortete auch eine weitere wichtige Frage von Augenärzten, nämlich die nach dem Rebound-Effekt des Glases- wir freuen uns sehr, dass diese klinische Studie beweist, dass es keinen Rebound-Effekt gibt, wenn die Gläser abgesetzt werden." „HOYA Vision Care hat sich zum Ziel gesetzt, bei der Entwicklung einer sicheren und wirksamen Methode zur Behandlung des wachsenden Problems der Kurzsichtigkeit bei Kindern eine führende Rolle zu spielen', fügte sie hinzu.

Das 2018 auf den Markt gebrachte Brillenglas MiYOSMART wurde in Zusammenarbeit mit der Polytechnischen Universität Hongkong entwickelt, um die Kurzsichtigkeit (Myopie) zu bekämpfen, die ein wachsendes globales Gesundheitsproblem darstellt, da Branchenexperten davon ausgehen, dass bis 2050 fast 50 % der Weltbevölkerung davon betroffen sein werden.3 Das Brillenglas mit D.I.M.S. Technologie, die Kindern scharfes Sehen ermöglicht, kann in jede Kinderbrillenfassung eingesetzt werden und erscheint wie ein normales Brillenglas. Seit 2018 haben eine Million Patienten in mehr als 30 Ländern vom Tragen der MiYOSMART-Brillengläser profitiert.4

1 Lam CS, Tang WC, Lee PH, et al. Myopia control effect of defocus incorporated multiple segments (DIMS) spectacle lens in Chinese children: results of a 3-year follow-up study. British Journal of Ophthalmology Published Online First: 17 March 2021. doi: 10.1136/bjophthalmol-2020-317664

2 Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomized clinical trial. British Journal of Ophthalmology. Published Online First: 29 May 2019. doi: 10.1136/bjophthalmol-2018-313739

3 Holden B.A., Fricke T.R., Wilson D.A., Jong M., Naidoo K.S., Sankaridurg P., Wong T.Y., Naduvilath T.J., Resniko_ S. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050. American Academy of Ophthalmology. 05/2016, vol.123, no. 5, p.1036–1042.

4 Based on # lenses sold per Hoya sales data on file as of February 2022. Individual wearer results may vary.

PRODUKTHINWEIS - MiYOSMART ist nicht in allen Ländern, einschließlich der USA, für die Behandlung von Myopie zugelassen und steht derzeit nicht in allen Ländern, einschließlich der USA, zum Verkauf.

Informationen zu HOYA Vision Care

Seit über 60 Jahren ist HOYA Vision Care ein leidenschaftlicher und globaler Innovationsführer in der optischen Technologie. Als Hersteller von qualitativ hochwertigen und leistungsstarken Brillengläsern treibt HOYA weiterhin Innovationen in der optischen Technologie voran, um die besten Lösungen für Optiker zu finden. Das Unternehmen liefert Gläser in 52 Länder mit einem Netzwerk von über 18.000 Mitarbeitern und 45 Laboren rund um den Globus.