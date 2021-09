Wasserman

Wasserman beschleunigt den europäischen Wachstumsplan mit der Eröffnung einer Niederlassung in Düsseldorf

Die Leitung der Niederlassung übernehmen die erfahrenen Marketingfachleute Kai Burkhard und Sebastian Birwe

Wasserman, die weltweit tätige Sport-, Musik- und Marketingagentur, hat mit der Eröffnung einer neuen Full-Service-Marketing-Niederlassung in Düsseldorf ihre Kapazitäten in Deutschland und Europa weiter ausgebaut. Die Niederlassung wird von den erfahrenen Marketing-Führungskräften Kai Burkhard und Sebastian Birwe geleitet, die Wasserman jeweils als Senior Vice President DACH unterstützen.

Der Standort Düsseldorf ergänzt das bestehende paneuropäische Netzwerk von Wasserman, das sich aus strategischen Partnern und eigenen Niederlassungen in Großbritannien, den Niederlanden, Frankreich, Belgien, Spanien, Deutschland, Finnland, der Schweiz, Italien und Osteuropa zusammensetzt.

"Eine starke Präsenz in Deutschland ist ein weiterer Meilenstein in unserem strategischen Plan", erläutert Casey Wasserman, Vorsitzender und Chief Executive Officer. "Die heutige Ankündigung ist das Ergebnis von mehr als 15 Jahren Investition in Europa und ist Teil unserer kontinuierlichen Mission als Agentur, unseren Kunden weltweit einzigartige Ressourcen und Expertise zur Verfügung zu stellen."

Die Eröffnung einer formellen Niederlassung in Deutschland stärkt die preisgekrönte europäische Marketinggruppe von Wasserman, die ihren Hauptsitz in London hat und das bestehende Geschäft des Unternehmens in der Region betreut. Trotz der weltweiten Pandemie hat Wasserman sein europäisches Geschäft sowohl durch organisches Wachstum als auch durch größere Akquisitionen ausgebaut. Zuletzt wurden die britische Fußballagentur Key Sports Management, die globale Eishockeyagentur ACME World Sports oder die spanische Fußballagentur Top Value übernommen. Dazu wurden die organischen Neueinstellungen Patrick Williams und Wolfgang Gesell mit der Leitung der deutschen Fußballabteilung betreut. Im März 2021 übernahm Wasserman den führenden deutschen Boxpromoter Team Sauerland und gründete Wasserman Boxing, das von Kalle und Nisse Sauerland geleitet wird.

"Deutschland ist eine wichtige Ergänzung für unser speziell aufgebautes paneuropäisches Netzwerk", betont Lenah Ueltzen-Gabell, Wasserman Managing Director, EMEA. "Die praktischen Kenntnisse des deutschen Marktes und der DACH-Region, die Kai Burkhard und Sebastian Birwe mitbringen, werden zusammen mit unserer bestehenden Expertise in ganz Europa unsere Fähigkeit, unseren globalen und regionalen Kunden einen erstklassigen Service zu bieten, weiter verbessern."

Burkhard und Birwe, die zuvor die Full-Service-Kreativagentur Markenloft mitbegründet haben, sind Experten in der Beratung, mit einem historischen Umsatzschwerpunkt auf der In-Market-Aktivierung von Partnerschaften in den Bereichen Sport, Unterhaltung und Lifestyle, einschließlich der strategischen Beratung von Marken im gesamten DACH-Markt.

"Wir freuen uns sehr, Teil der Wasserman-Familie zu werden und die Niederlassung in Düsseldorf offiziell zu eröffnen", so Kai Burkhard und Sebastian Birwe. "Wir stimmen mit Wasserman in unseren Grundsätzen überein, den Menschen und die Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, und wir freuen uns über den Wert, den wir uns gegenseitig bringen können. Wassermans besondere Kombination aus einem unvergleichlichen Netzwerk globaler Verbindungen und persönlicher Expertise in spezifischen Märkten macht sie zu einer echten Full-Service-Agentur, und wir freuen uns darauf, unsere gemeinsame Arbeit auf dem DACH-Markt und darüber hinaus auszubauen."

Wasserman arbeitet nicht nur mit den bekanntesten Marken und Einrichtungen der Welt zusammen, sondern ist auch weltweit führend in der Vertretung von Sporttalenten. Wasserman vertritt Top-Talente in über 45 verschiedenen Disziplinen, darunter Actionsport, American Football, Baseball, Basketball, Boxen, Fußball, Golf, Hockey und die Olympischen Spiele. Der Einfluss auf die Sportlandschaft erstreckt sich auch auf die DACH-Region, wo Wasserman-Kunden Deutschland bei den Olympischen Spielen vertreten haben und auf nationaler Ebene in der Bundesliga, der Basketball Bundesliga (BBL), der Deutschen Eishockey Liga (DEL), der German Ladies European Tour (Golf) und der ICE Hockey League (ICEHL) antreten. Wasserman hat viele internationale Kunden aus der Region erfolgreich in den Top-Ligen der Welt platziert, z. B. in der Premier League, MLS, NBA, NHL, PGA und WNBA, was durch Agenten und Mitarbeiter ermöglicht wurde, die in der Region leben und arbeiten, um das globale Netzwerk der Agentur zu unterstützen. Darüber hinaus gründete Wasserman im April 2021 die nordamerikanische Musikagentur Wasserman Music und vertritt nun viele der bedeutendsten Künstler der Wel mit einer globalen Tourneepräsenz.

Über Wasserman

Wasserman ist ein Partner der weltweit bekanntesten Athleten, Künstler, Marken, Einrichtungen, Fernsehsender, Trainer, Sportmanager und Influencer bei ihren Unternehmungen in den Bereichen Sport, Unterhaltung und Kultur. Das erklärte Ziel des Unternehmens ist es, die bekanntesten Marken, Unternehmen und Karrieren der Welt zu gestalten. Mit einer globalen Präsenz auf drei Kontinenten und in 14 Ländern ist Wasserman in 32 Geschäftsstellen weltweit tätig.

