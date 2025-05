ISX Financial EU PLC

ISX Financial meldet starke Ergebnisse für Q1 2025 und demonstriert damit strategische Dynamik und Innovation im Bereich BankTech

Nicosia, Zypern (ots/PRNewswire)

ISX Financial EU Plc („ISXPlc"), ein führender europäischer BankTech- und Zahlungsverkehrsinfrastrukturanbieter, gab heute die Ergebnisse des ersten Quartals 2025 bekannt, die ein nachhaltiges Wachstum bei den wichtigsten Finanz- und Betriebskennzahlen zeigen. Die Leistung des Unternehmens unterstreicht den anhaltenden Erfolg bei der Umsetzung seines strategischen Fahrplans.

Ajay Treon, CFO von ISXPlc, fügte hinzu: „Aufbauend auf den starken Ergebnissen der zwölf Monate des Jahres 2024 konnte im ersten Quartal die Dynamik dank strategischer Wachstumsinitiativen, der Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen sowie operativer Erfolge fortgesetzt werden. Diese Ergebnisse, obwohlein Stimmungsumschwung in der Weltwirtschaft zu verzeichnen ist, unterstreichen unser Engagement für Fortschritte im BankTech- und Zahlungsverkehrssektor."

ISXPlc verzeichnete einen Umsatzanstieg von 12 % gegenüber dem Vorjahr und einen weiteren Anstieg von 2 % gegenüber dem Vorquartal, was auf die starke Nachfrage nach seinem Kerngeschäft Transaktionsbanking und seiner Open-Banking-Zahlungslösung zurückzuführen ist. Das Nettovermögen stieg im Jahresvergleich um 114 % und im Quartalsvergleich um 14 %, was die solide finanzielle Entwicklung des Unternehmens unterstreicht.

Mit einer EBITDA-Marge von 53 % verfügt ISXPlc über ein solides finanzielles Fundament, während das Unternehmen seine Infrastruktur ausbaut und in neue Märkte expandiert. Im ersten Quartal wurden 0,8 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung investiert, was das langfristige Engagement des Unternehmens für Innovation und Produktführerschaft im Bereich digitaler Zahlungen unterstreicht.

Operativ trug die erfolgreiche Einführung des SEPA-Lastschriftverfahrens zu einer höheren Kundenakzeptanz und einer stärkeren Marktdurchdringung im gesamten EWR bei. Der Kostenanstieg im Quartal stand in erster Linie im Zusammenhang mit leistungsabhängigen Verkaufsprovisionen und der natürlichen Auflösung von Rückstellungen für die Börsennotierung im vierten Quartal 2024.

ISXPlc CEO, Nikogiannis Karantzis, kommentierte: „Bei ISX entwickeln wir die Zukunft des schnellen Zahlungsverkehrs, bei dem Abwicklungsgeschwindigkeit, API-gesteuertes Reporting und Server-zu-Server-Kontrolle an die Stelle von Verzögerungen und Reibungsverlusten treten, die mit Massenzahlungen an Unternehmen mit Kundenkontakt verbunden sind. Obwohl sich das Verbrauchervertrauen und die Konsumausgaben in der EU und insbesondere in Deutschland auf einem nahezu historischen Tiefstand befinden, spiegeln unsere Ergebnisse im ersten Quartal die Stärke unserer Plattform, die Widerstandsfähigkeit unseres Modells und die Qualität unserer Mitarbeiter wider. Während wir weiter wachsen, konzentrieren wir uns weiterhin auf den Aufbau einer skalierbaren und sicheren Infrastruktur für Sofortzahlungen, die es unseren Kunden ermöglicht, grenzüberschreitend effizienter und sicherer zu arbeiten."

Das Unternehmen bekräftigte auch sein Engagement für Investitionen in Talente. ISXPlc hat im ersten Quartal seine Führungs- und Technikteams deutlich verstärkt und sich dabei auf die Einstellung von Führungskräften konzentriert, um seine internationale Wachstumsstrategie voranzutreiben. Zum Ende des Quartals beschäftigte das Unternehmen 180 Mitarbeiter.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ergebnisse von ISXPlc für das 1. Quartal 2025 zeigen, dass das Unternehmen durch seine starke finanzielle Basis, sein Wachstum und seine strategischen Investitionen für einen weiteren Erfolg 2025 gerüstet ist.

Um den vollständigen Bericht von ISXPlc für Q1 2025 einzusehen, klicken Sie hier: https://www.isx.financial/hubfs/isxreports/25%20Q1.pdf