Hon Hai Technology Group (Foxconn) schließt unabhängige Audits an 9 weiteren Produktionsstandorten ab

Nachweis der verifizierten Einhaltung der RBA-VAP-Standards

Die Hon Hai Technology Group („Foxconn") (TWSE:2317) hat unabhängige Prüfungen durch Dritte an 9 Produktionsstandorten in 5 Ländern abgeschlossen und damit zum zweiten Mal ihr Engagement für eine kritische Einhaltung und Transparenz in Bezug auf die soziale und ökologische Verantwortung durch den weltweit größten Dienstleister in der Elektronikfertigung unter Beweis gestellt.

Bei den Audits, die im Rahmen des Responsible Business Alliance Validated Assessment Program (RBA VAP) durchgeführt wurden, wurden größtenteils keine schwerwiegenden Mängel festgestellt. RBA VAP ist ein Branchenstandard, der das Engagement einer Fabrik für soziale und ökologische Verantwortung anerkennt und sich auf die verifizierte Behebung von Problemen konzentriert, die bei einer VAP-Bewertung festgestellt wurden.

Die Audits erstreckten sich auf Foxconn-Fertigungsstätten in China, Vietnam, Malaysia, Indien und Mexiko und ergaben eine Gesamteinhaltungsquote von 89 %. Der Campus Quang Chau in der vietnamesischen Provinz Bac Giang wurde im Rahmen von RBA VAP mit der Silberstufe ausgezeichnet und übertraf damit den Durchschnitt der lokalen Branche.

Laut RBA betrachten Kunden, Investoren, Regierungen und andere Interessengruppen den verifizierten Abschluss von Prüfungsfeststellungen als entscheidend für den Nachweis der Erfüllung ihrer Anforderungen. Um die Nachhaltigkeit der Foxconn-Betriebe zu verbessern und als globales Best-Practice-Modell zu dienen, konzentrierten sich die Audits im Jahr 2024 auch auf Standorte, die auf der Grundlage einer umfassenden Bewertung ihrer betrieblichen Komplexität, ihrer Mitarbeiterzahl und ihrer bisherigen Bilanz bei Audits durch Dritte stärker kontrolliert werden müssen. Die Prüfung erstreckte sich auf die Bereiche Arbeitsrechte, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, Umwelt, Ethik, Lieferkettenmanagement sowie auf die Befragung von 1.067 Mitarbeitern. Der Gesamtumfang umfasste 210.000 Mitarbeiter und erforderte das Äquivalent von 96 Manntagen.

Es wurden keine schwerwiegenden Feststellungen getroffen, mit Ausnahme eines schwerwiegenden Verstoßes im Bereich des Lieferkettenmanagements, der auf Überstunden eines ausgelagerten Dienstleisters zurückzuführen ist und der bereits behoben wurde. Die Konformitätsraten für Umwelt und Ethik erreichten jeweils über 97 %, die für Arbeit, Gesundheit und Sicherheit sowie Lieferkettenmanagement jeweils über 80 %. Die Ergebnisse zeigten, dass die Verwaltung des Verhältnisses der entsandten Arbeitnehmer, der Überstunden, der Berechnung der Sozialversicherung und der pünktlichen Abfindungszahlungen sowie die Beachtung der Arbeitsumgebung vor Ort in Indien verbessert werden müssen.

Bis Ende 2024 wurden an 58 Standorten RBA-VAP-Audits durchgeführt, von denen 8 die Platinstufe, 17 die Goldstufe und 20 die Silberstufe erreichten. Die ersten Audits von im Jahr 2023 betrafen acht Standorte in China und Indien.

