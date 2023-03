Verbund kompostierbare Produkte e.V.

Verbund bedauert Entscheidung des Bundesrats - Vertane Chance für zertifiziert kompostierbare Obst- und Gemüsebeutel

Berlin (ots)

Der Verbund kompostierbare Produkte e.V. (Verbund) bedauert die Entscheidung des Bundesrats, das Einwegkunststofffondsgesetz (EWKFondsG) zu verabschieden, ohne Obst- und Gemüsebeutel (Hemdchenbeutel) aus zertifiziert kompostierbarem Material von der Abgabe zu befreien.

Die Verwendung zertifiziert kompostierbarer Obst- und Gemüsebeutel sollte gefördert werden, da sie einen effizienten Mehrfachnutzen bieten:

Als Tragehilfe beim Kauf von Obst und Gemüse, inklusive frischeerhaltender Lagerung, tragen sie zur Verringerung der Lebensmittelverschwendung bei.

Sie ermöglichen eine hygienische und geruchsarme Sammlung und Entsorgung von Bioabfällen.

Durch die Verwendung zertifiziert kompostierbarer Beutel kann eine qualitative und quantitative Steigerung des gesammelten Bioguts erreicht werden, was zu einer Reduktion organischer Abfälle im Restmüll führt.

Insbesondere können die stark störenden Obst- und Gemüsebeutel aus herkömmlichen Kunststoffen im Bioabfall reduziert werden.

Deren Nutzung kann zur Reduktion von illegal in der Landschaft entsorgten Beuteln aus herkömmlichen Kunststoffen beitragen.

"Es ist eine vertane Chance, dass die Vorteile der zertifiziert kompostierbaren Bioabfall-Beutel nicht erkannt wurden", erklärt Michael von Ketteler, Geschäftsführer des Verbund. "Wir haben mit den MdBs des Umweltausschusses gesprochen und unsere Änderungsvorschläge wurden gewürdigt, fanden aber leider keine Berücksichtigung".

"Es könnte so einfach sein", pflichtet Peter Brunk, Vorstandsvorsitzender des Verbund bei. "Sie nutzen die Beutel, um Ihr Obst und Gemüse hygienisch nachhause zu transportieren. Wenn Sie die Lebensmittel darin lagern, halten sie länger frisch, als in herkömmlichem Kunststoff. Danach verwenden Sie die Beutel, um Ihre Bioabfälle in diesen zu entsorgen und tragen somit dazu bei, Bioabfälle erfolgreich in Kompost und Bioenergie umzuwandeln und den biologischen Kreislauf zu schließen."

Wofür wir stehen

Als Verbund kompostierbare Produkte e.V. unterstützen wir eine ressourcenschonende und nachhaltige organische Kreislaufwirtschaft. Die hochinnovative Biokunststoff-Industrie bietet ihren Beitrag dazu an. Wir setzen uns für die freie Nutzung zertifiziert kompostierbarer Bioabfall-Beutel ein. Durch diese können die Bioabfälle erfolgreich zu Bioenergie und Kompost verwertet und der biologische Kreislauf geschlossen werden.

Für Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.