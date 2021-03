Huma

Financial Times: Huma ist Europas am schnellsten wachsendes Gesundheitsunternehmen und eines der 25 am schnellsten wachsenden Unternehmen in allen Sektoren

Humas exponentielles Wachstum in den Bereichen Gesundheitswesen und Lifescience in ganz Europa ist von der Financial Times gewürdigt worden. Huma ist mit vier nationalen Verträgen für seine digitale "Hospital at Home"-Lösung ("Krankenhäuser im eigenen Zuhause") in Deutschland, England, Wales und den Vereinigten Arabischen Emiraten führend in der Expansion des Gesundheitswesens und der Biowissenschaften.

Außerdem wurde Huma auf Platz 23 der am schnellsten wachsenden Unternehmen von 1.000 in allen Sektoren in Europa[1] gewählt. Das in London ansässige Start-up bietet eine modulare Fernüberwachungsplattform für den Betrieb digitaler "Krankenhäuser im eigenen Zuhause". Diese Technologie unterstützt auch Forschungsarbeit in den USA und Europa, einschließlich einiger der weltweit größten dezentralen klinischen Studien zu Krankheiten, die von Vorhofflimmern über Diabetes bis hin zu Covid-19 reichen.

Dan Vahdat, CEO und Gründer von Huma, erklärte: "Wir fühlen uns geehrt, für dieses außergewöhnliche Wachstum und diese Innovation gewürdigt zu werden. Das ist eine Hommage an die vielen talentierten Mitarbeiter von Huma. Wir alle teilen eine Vision und sind von der Überzeugung getrieben, dass wir zu den wenigen Unternehmen der Welt gehören können, die wirklich etwas bewirken. Unsere Fähigkeit, die Gesundheit und Pflege proaktiver und vorausschauender zu gestalten, kann Gesundheitssystemen und Forschern überall auf der Welt helfen."

"Die letzten 12 Monate waren für die Gesundheitssysteme und das dort tätige Personal auf der ganzen Welt außerordentlich schwierig. Wir sind stolz darauf, unseren Beitrag geleistet zu haben. Wir haben mit Ärzten zusammengearbeitet und durch neue Initiativen wie unsere digitalen COVID-19-Stationen während der gesamten Pandemie unermüdlich Innovationen entwickelt, die klinische Kapazität verdoppelt und so dazu beigetragen, Leben zu retten. "

Huma wird bei der nächsten Phase seiner weltweiten Expansion auch von der britischen Regierung unterstützt. Es wurde als eines der führenden Unternehmen für Gesundheitstechnologie in Großbritannien von der Abteilung für internationalen Handel (DIT) der Regierung unter die "First 100" gewählt.

Die US-Geschäftsführerin Jessica Federer erklärte: "Wir sind stolz darauf, die Unterstützung der britischen Regierung für unser weltweites Wachstum zu haben. Unsere Expansion in die USA baut auf diesem starken Fundament auf und führt unseren kooperativen Ansatz mit Biowissenschaftsunternehmen, Auftragsforschungsorganisationen, Herstellern von Medizinprodukten, Pflegeorganisationen, Versicherern und Universitäten fort.

Gemeinsam bauen wir die Zukunft der dezentralen Pflege und Forschung auf und liefern Einzelpersonen, Forschern, Ärzten und den Gesundheitssystemen allgemein einen sehr realen und sinnvollen Mehrwert."

"Wir haben bereits Verträge für unsere 'Hospital at Home'-Technologie in Großbritannien, Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten abgeschlossen und sehen großes Interesse in den USA und im übrigen Europa. Unsere Technologie unterstützt auch wichtige digitale klinische Studien in den USA und in Europa, und diese Unterstützung durch die britische Regierung kann uns nur helfen."

Die ersten 100 Unternehmen wurden nach Kriterien wie "Reaktionsfähigkeit, Ethik und Werte, Erfolgsbilanz bei der Zusammenarbeit ... [und] die allgemeine Einzigartigkeit ihrer Innovation" beurteilt, so die Gesundheitsförderungsorganisation Healthcare UK der DIT[2].

Noel Gordon, Vorsitzender des Beirats von Healthcare UK, fügte hinzu, dass Unternehmen auf der Liste, darunter auch Huma, "maßgeblich an einigen der spannenden technologiebasierten Initiativen beteiligt waren, die uns während der Corona-Pandemie und bei der größten Transformation in Europa sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor unterstützt haben."

"Viele dieser Unternehmen arbeiten eng mit dem britischen Gesundheitsdienst (NHS) zusammen, was die Behandlung, Prävention und Pflege unserer gesamten Bevölkerung deutlich verbessert."

Informationen zu Huma

Huma ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Gesundheitstechnologie, das Menschen dabei hilft, ein längeres und erfüllteres Leben zu führen. Unsere modulare Plattform unterstützt die dezentrale Versorgung und Forschung. Dazu gehören unter anderem die Fernüberwachung von Patienten, perioperative Begleitung, Begleit-Apps und dezentrale klinische Studien. Wir verwenden digitale Biomarker, Vorhersage-Algorithmen und reale Daten aus der kontinuierlichen Patientenüberwachung und verwenden mobile Geräte, um die Patienten zu Hause zu überwachen und dezentrale klinische Studien durchzuführen.

Unsere "Krankenhäuser im eigenen Zuhause" helfen bei der Versorgung von Covid-19-Patienten im gesamten staatlichen Gesundheitssystem in Großbritannien, in Deutschland und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Daten zeigen, dass diese Methode die klinische Kapazität verdoppelt, die Rückübernahmezahlen um ein Drittel senkt und die Kosten senken kann und gleichzeitig eine sichere und qualitativ hochwertige Versorgung bietet. Wir bieten den Regierungen der jeweiligen Länder gemeinnützige digitale Covid-19-Dienste zur Bekämpfung der Pandemie an und haben über eine Million Geräte ausgeliefert, die unsere "Krankenhäuser im eigenen Zuhause" ergänzen und zu unterstützen. Wir nutzen dieselbe Technologieplattform, um Covid-19-Impfstoffinitiativen und Forschungsprojekte in den USA und der EU zu unterstützen. www.huma.com

