RTLZWEI zeigt zwei traumhafte Live-Hochzeiten

Polch/Assmannshausen (ots)

- TV-Live-Vermählung in der Primetime - Reporter Alexandra Maurer und Eric Schroth begleiten zwei emotionale Zeremonien - Fotos sind der Presseinfo angefügt ( Download )

Reality pur: Am Samstagabend war es für Yvonne und Markus sowie Leslie und Oleg endlich soweit: Live bei RTLZWEI gaben sich die beiden Paare zur Krönung ihrer Liebe vor laufenden Kameras das "Ja-Wort". Der Sender begleitete die romantischen Zeremonien zur besten Sendezeit und lieferte hautnahe Backstage-Berichterstattung via Social Media.

Zwei Ja-Worte und zwei Hochzeiten - LIVE bei RTLZWEI! All das passiert in einer Zeit, in der das Coronavirus das Leben der Menschen weltweit auf den Kopf stellt. Der Hochzeitstraum vieler ist dabei geplatzt. Doch zwei Paare hielten dagegen. RTLZWEI war live dabei, als sich diese außergewöhnlichen Paare das Ja-Wort gaben. Die Zuschauer waren Teil der ergreifenden Zeremonien und erfuhren, wie die Paare sich auf ihre Trauungen vorbereitet haben - unter Hygieneauflagen, mit stark gekürzten Gästelisten und etlichen weiteren Kompromissen. Mit dabei waren Leslie und Oleg aus Polch (Rheinland-Pfalz) und Yvonne und Markus, die sich in Assmannshausen (Hessen) auf dem Rhein das Jawort gaben.

RTLZWEI zeigte die beiden Hochzeiten in der Livesendung "Deine Hochzeit - LIVE!" zur besten Sendezeit und begleitete beide Paare seit Freitagabend über Social Media. Bei instagram und Facebook bekamen die Zuschauer exklusive Einblicke hinter die Kulissen der beiden Live-Hochzeiten. Hochzeits-Reporter vor Ort waren Alexandra Maurer und Eric Schroth.

Produzent der Sendung war die REDSEVEN ENTERTAINMENT GmbH.

Bildmaterial für eine Nachberichterstattung finden Pressevertreter unter diesem Link.

