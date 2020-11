Laverana GmbH

lavera initiiert den Tag der Naturkosmetik

Der Naturkosmetikhersteller besetzt den 23. November ab sofort mit einem Marketing- und Aktionsprogramm

HannoverHannover (ots)

Am 23.11 ist Tag der Naturkosmetik. Was bislang ein unbekanntes Datum im Aktions-Kalender war, wird nun zum Tag der Naturkosmetik. Dafür hat der Naturkosmetikhersteller Laverana nicht nur den gleichnamigen Tag ins Leben gerufen, sondern besetzt diesen gleichzeitig auch mit einem Aktions- und Marketingprogramm. Damit verfolgt die Naturkosmetikmarke das bereits seit der Gründung erklärte Ziel, Naturkosmetik für jedermann zugänglich zu machen.

Das Geschäft mit Naturkosmetik boomt. Das zeigen auch die Zahlen: So ist Deutschland nicht nur der Nummer-eins-Naturkosmetikmarkt in Europa, sondern ist im ersten Halbjahr um zehn Prozent gewachsen (vgl. 1. Halbjahr 2019). 1,38 Milliarden Euro Umsatz und ein Marktanteil von 18,5 Prozent (2019)* zeigen: Naturkosmetik ist keine Nische mehr! Auch lavera beweist mit seinem 33-jährigem Bestehen: Mittelständische Unternehmen haben mit ihrer Kompetenz rund um das Thema zertifizierte Naturkosmetik die Nase vorne. lavera ist inzwischen auf fünf Kontinenten in über 40 Ländern gelistet und zählt in Europa zu den erfolgreichsten Naturkosmetikmarken. "Natur pur liegt heute mehr denn je im Trend", erklärt Thomas Haase, Gründer der Laverana GmbH & Co. KG. "In einer Welt, in der wir immer mehr Schadstoffen ausgesetzt sind, wächst das Bedürfnis der Konsumenten nach Transparenz und natürlichen Inhaltsstoffen. Um noch mehr Menschen von den Vorteilen der Naturkosmetik zu überzeugen, haben wir den 23.11. weltweit zum 'Tag der Naturkosmetik' erklärt", so der Geschäftsführer.

Jubiläums-Rabatte auf www.lavera.de

Den Tag selbst bewirbt lavera mit verschiedenen Aktionen auf den eigenen Plattformen sowie über Kooperationen mit bekannten Gesichtern. So werden lavera Testimonial Rebecca Mir und Schauspielerin Yvonne Catterfeld auf ihren sozialen Netzwerken über den Tag informieren. Abgerundet wird das Ganze durch weitere Kooperationen mit Influencern, die mit ihren Profilen eine naturkosmetikaffine Zielgruppe ansprechen und über spannende Inhalte rund um das Thema Naturkosmetik informieren. Auf der lavera Webseite und dem integriertem Online-Shop wird mit Rabatten und einem Infotainment-Programm geworben. Eine breit gefächerte Medienarbeit rundet die Kommunikationsstrategie ab. Damit feiert das mittelständische Unternehmen aus Hannover nicht nur den Tag der Naturkosmetik, sondern auch sein 33-jähriges Bestehen, das ebenfalls auf den 23. November fällt.

Nachhaltige Schönheitspflege - regional und klimaneutral produziert

Für lavera ist das Thema Nachhaltigkeit eine Herzensangelegenheit. Und das gilt nicht nur für die sorgfältige Auswahl der Rohstoffe, sondern auch für den gesamten Produktionsprozess. Der Anteil der Produktverpackungen, die Rezyklate einsetzen, wird ständig erhöht mit dem Ziel, den höchstmöglichen Anteil an verwertbaren Ressourcen einzusetzen. Als Vollsortimenter kann das Unternehmen außerdem auf eine geschlossene Produktionskette im Raum Hannover blicken. Die Laverana GmbH & Co. KG ist zudem seit 2019 ein klimaneutrales Unternehmen. Anfallende CO2-Emissionen kompensiert das Unternehmen mit ClimatePartner-Klimaschutz- und Entwicklungsprojekten in Kenia und Peru. Nicht ohne Grund wurde lavera 2019 vom "Deutschen Standard" als "Marke des Jahrhunderts" in der Produktgattung Naturkosmetik ausgezeichnet.

Sabine Kästner / Sara Honerkamp

Tel.: 0511 - 67541 - 154 / - 149

E-Mail: presse@lavera.de

Schönheit, Natürlichkeit, Wirksamkeit - unser Erfolgsrezept seit 1987

Seit der Gründung des Unternehmens Laverana und der Marke lavera im Jahr 1987 war es das Ziel der Geschäftsführung, Natürlichkeit, Wirksamkeit und Schönheit miteinander zu vereinen und alle Pflegewünsche zu erfüllen. Seit über 30 Jahren bieten wir unseren Kunden 100 Prozent natürliche, altersunabhängige Schönheitspflege mit dem Anspruch, die Beautywelt nachhaltig zu verändern. Von der Produktidee bis zur Auslieferung erfolgt alles aus einer Hand in der Region Hannover. Rund 250 lavera-Produkte sind in 40 Ländern erhältlich. Zertifizierte Naturkosmetik: lavera - wirkt natürlich schön.

