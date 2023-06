Verein Forschung für Leben

Die Verbände SAVIR, FfL und SGV erklären den 10. Juni 2023 zum Tag des Versuchstieres in der Schweiz - Besuchen Sie Informationsstände und erfahren Sie, warum Tiere in der Forschung verwendet werden

Zürich (ots)

Was haben Parkinson und Mäuse miteinander zu tun? Wieso ist der Test von neuen Fischtreppen, mit deren Hilfe Fische Stauwehre und Wasserwerke passieren können sollen, in der Schweiz ein Tierversuch? Inwiefern profitieren unsere Haustiere von der Medikamentenentwicklung für Menschen? Wie haben Tiere bei der Entwicklung von Impfstoffen gegen COVID-19 und Gebärmutterhalskrebs geholfen? Warum kann es unethisch sein, einen Tierversuch nicht zu machen? All die Fragen werden wir beantworten am ersten Schweizer Nationalen Tag des Versuchstiers am 10.6.2023. Kommen Sie an unsere Stände in Basel (Schifflände, Amazonestatue), Zürich (Bahnhofstrasse, Pestalozzianlage) und Freiburg (Nähe Bahnhof) - informieren Sie sich und diskutieren Sie mit uns! Wir, die drei Vereine Schweizer Gesellschaft für Tierärzte und Tierärztinnen in Forschung und Industrie (SAVIR), die Schweizer Gesellschaft für Versuchstierkunde (SGV) und Forschung für Leben (FfL) freuen uns auf den Austausch mit Ihnen!

