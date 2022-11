KMES Partner

Einladung zum Mediengespräch

Verwaltungsräte in der Schweiz:

Bye bye Baby Boomers

Wann: Mittwoch, 23. November 2022, 10.30 Uhr

Wo: Kaufmännischer Verband Zürich

Eingang: Talacker 34, Zürich / Raum Hermes (1. Stock)

Wer: Reto Jauch, Managing Partner Schulthess, Zimmermann & Jauch, Zürich

Thema:

Was viele ehemalige Managerinnen und Manager nach ihrer operativen Karriere werden wollen: Sie streben Verwaltungsratsmandate an. Doch was braucht es als Verwaltungsrat im heutigen Umfeld, um einen Mehrwert für eine Unternehmung zu bringen?

Die Baby Boomer-Generation, welche über Jahrzehnte unsere Verwaltungsräte beherrschte scheidet gerade aus. Die nachfolgenden Generationen X und Y kommen nun zum Zug. Dieser Generationenwechsel in den Unternehmungen führt teilweise zu Verwerfungen und kulturellen Neuorientierungen.

Verwaltungsräte müssen sich pro-aktiv mit den Generationenübergängen auseinandersetzen. Die Distanzen zwischen den Generationen im Sinne von Kultur, Verhalten, Bedürfnissen und Ambitionen sind signifikant grösser geworden. Board Member zu werden und zu sein wird anspruchsvoller. Gesamtheitliche und individuelle Fähigkeiten müssen in der Zusammensetzung eines Verwaltungsrats eine wichtigere Rolle spielen als bisher.

Diesen und weiteren Fragen widmet sich Reto Jauch (56), selbst kein Baby Boomer und erfahrener Experte für die Zusammensetzung von Verwaltungsräten, in einem Mediengespräch, welches die Verwaltungsratsszene in dere Schweiz kritisch und konstruktiv zugleich unter die Lupe nimmt.

Gastgeber:

Reto Jauch (56), ist einer der erfahrensten Head Hunter der Schweiz. Er ist spezialisiert auf die Suche nach Verwaltungsräten und CEOs für Schweizer Firmen und Organisationen. Zudem ist er Mitgründer und Managing Partner der Executive Search Gesellschaft Schulthess, Zimmermann & Jauch mit Sitz in Zürich, London und München. Reto Jauch gehört der Nachfolgegeneration (Generation X) der Baby Boomers an. Seine Thesen unterstreichen den aktuell stattfindenden Bruch zwischen den Generationen in den Verwaltungsräten unserer wichtigsten Firmen im Land.

Reto Jauch ist für verschiedenste Firmen und Organisationen in der Schweiz und im Ausland tätig. Sein Fokus gilt nicht einzig der Rekrutierung von Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräten, sondern der strategischen Begleitung von Firmen in der zeitgemässen Planung und Gestaltung ihrer Verwaltungsräte, CEO und Geschäftsleitungsnachfolge.

Anmerkung an die Redaktionen:

Wir bitten Sie um Ihre Anmeldung mit eMail

Das Mediengespräch dauert ca. 90 Minuten

Anmeldung:

Wir bitten Sie, sich bis zum Montag, 21. November 2022, mit eMail an die folgende Adresse anzumelden: allenspach@kmespartner.com