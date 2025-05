Pylon Technologies Co., Ltd

Herausforderungen als Chancen für die Zukunft nutzen: Pylontech stellt auf der Intersolar 2025 neue Energiespeicherlösungen für C&I vor

Auf der Intersolar Europe 2025 stellte Pylontech (SHSE:688063), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Energiespeicherung, seine flüssigkeitsgekühlten Systeme der nächsten Generation vor, die auf den schnell wachsenden Markt der gewerblichen und industriellen Energiespeicherung in Europa zugeschnitten sind.

Als Pionier und Marktführer im Bereich der Energiespeicherung für Privathaushalte hat Pylontech eine starke globale Markenpräsenz aufgebaut, die durch seine vertikal integrierten Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionskapazitäten unterstützt wird – von der Kernzellentechnologie bis hin zur vollständigen Systemintegration. Als Reaktion auf die wachsende Nachfrage aus dem gewerblichen und industriellen Sektor (C&I) hat Pylontech sein Produktportfolio in den letzten Jahren erheblich erweitert. Auf der diesjährigen Veranstaltung stellte das Unternehmen das flüssigkeitsgekühlte L2200 OMNI und das L3300 BAT vor – sichere, zuverlässige und leistungsstarke Energiespeicherlösungen, die auf die sich wandelnden Anforderungen des Marktes zugeschnitten sind.

Das L2200 OMNI ist ein All-in-One-Containersystem, das PCS, Transformator, EMS und Brandschutz integriert und eine Plug-and-Play-Lösung mit vereinfachter Bereitstellung und minimierter Inbetriebnahmezeit bietet. Das System verfügt über umfassende Sicherheitsmechanismen und unterstützt eine 1C-Rate, was für eine robuste Leistung sorgt. Das L3300 BAT ist ein reines Batteriesystem, das Flexibilität für verschiedene Anwendungen bietet. Beide Lösungen sind auf hohe Sicherheit, schnellen Einsatz und starke Leistung mit hoher C-Rate ausgelegt. Sie sind nach den wichtigsten internationalen Normen wie IEC, VDE und UN38.3 und anderen zertifiziert, was das Engagement von Pylontech für globale Konformität und Marktreife unterstreicht.

Parallel dazu veröffentlichte Pylontech gemeinsam mit dem TÜV Rheinland ein White Paper mit dem Titel „High Environmental Adaptability for Commercial and Industrial Liquid-Cooling Battery Energy Storage Systems" (Hohe Umweltverträglichkeit für kommerzielle und industrielle Flüssigkühlungs-Batterie-Energiespeichersysteme). Der Beitrag befasst sich mit der Notwendigkeit einer stabilen Systemleistung in Umgebungen, die Temperaturschwankungen, Feuchtigkeitsschwankungen, Vibrationen, räumlichen Einschränkungen usw. ausgesetzt sind, und bietet Einblicke und Praktiken zur Bewältigung dieser Herausforderungen.

„Wir sind stolz darauf, dass wir in den letzten zehn Jahren eine aktive Rolle in der Energiespeicherindustrie gespielt haben und miterleben durften, wie wichtig diese für die Gestaltung der Energiezukunft ist", sagte Geoffrey Song, Vizepräsident von Pylontech. „In Europa steigt die Nachfrage aus dem gewerblichen und industriellen Bereich rapide an. Wir wollen unseren Kunden die Lösungen bieten, die sie brauchen, ein verlässlicher Partner sein und mit anderen Unternehmen der Branche zusammenarbeiten, um eine nachhaltigere Zukunft zu schaffen."

