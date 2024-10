Pylon Technologies Co., Ltd

Pylontech wird von BloombergNEF als globaler Tier-1-Energiespeicherhersteller eingestuft

Shanghai (ots/PRNewswire)

Pylontech (688063:SHH) wurde von BloombergNEF offiziell als globaler Tier-1-Energiespeicherhersteller anerkannt und festigt damit seine Position als Top-Player in der globalen Energiespeicherindustrie.

Die BloombergNEF (BNEF) Energy Storage Tier-1-Liste wurde von BNEF, einer renommierten und strategischen Forschungsorganisation, entwickelt und ist ein hoch angesehener Maßstab mit einem strengen und gründlichen Auswahlverfahren. Die Liste bietet eine transparente Unterscheidung zwischen Hunderten von Herstellern und hebt Unternehmen hervor, die weltweit einen hervorragenden Ruf genießen. Eines der Hauptkriterien für die Aufnahme in die Liste ist die Lieferung hochwertiger Produkte im Rahmen größerer Projekte.

Die Aufnahme von Pylontech in diese prestigeträchtige Tier-1-Liste unterstreicht die führende Position des Unternehmens auf dem globalen Energiespeichermarkt. Seit seiner Gründung im Jahr 2009 hat Pylontech seine Fähigkeiten von der Energiespeicherung für Privathaushalte auf größere Projekte ausgeweitet und ist zu einem weltweit führenden Unternehmen in der Branche geworden. Bis heute hat das Unternehmen mehr als eine Million Energiespeichersysteme weltweit ausgeliefert und damit sein kontinuierliches Wachstum und seinen Einfluss in der Branche untermauert.

Diese Errungenschaft beruht auf dem Engagement von Pylontech für Innovation und seinen umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsbemühungen. Pylontech verfügt über technologische und fertigungstechnische Fähigkeiten, einschließlich Batteriezellen, BMS, EMS und kompletter Systemintegration, und hat qualitativ hochwertige und zuverlässige Energielösungen in einer Vielzahl von Szenarien eingesetzt, die von privaten über kommerzielle und industrielle (C&I) Anwendungen bis hin zu Projekten im Versorgungsbereich reichen. Diese Fachgebiete haben es Pylontech ermöglicht, tiefe Einblicke in die Energiespeichertechnologien und den Markt zu gewinnen, sodass das Unternehmen sowohl für seine Kunden als auch für die gesamte Energiebranche einen größeren Mehrwert schaffen kann.

In den letzten zwei Jahren hat Pylontech seine globale Präsenz erweitert. Durch strategische Partnerschaften und den Aufbau direkter Niederlassungen in Märkten wie den Niederlanden, Deutschland, Italien und den USA hat das Unternehmen seine Fähigkeit verbessert, seinen Kunden weltweit effiziente und zugängliche Dienstleistungen zu bieten.

„Mit unserer Vision, ,Milliarden mit intelligenterer Energie zu versorgen', bleibt Pylontech dem Ziel verpflichtet, die Energiespeichertechnologie voranzutreiben und innovative Lösungen für Kunden auf der ganzen Welt bereitzustellen", sagte Geoffrey Song, Vizepräsident von Pylontech. „Wir hoffen, dass wir gemeinsam mit Partnern aus der Industrie zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen können."

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2539265/tier_1.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/pylontech-wird-von-bloombergnef-als-globaler-tier-1-energiespeicherhersteller-eingestuft-302286330.html