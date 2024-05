Hisense Group

Hisense begrüßt Torwart-Legende Iker Casillas in der UEFA EURO 2024™-Kampagne „BEYOND GLORY".

Qingdao, China (ots/PRNewswire)

Das globale Haushaltsgeräteunternehmen Hisense bringt den ehemaligen spanischen Nationalspieler und legendären Madrider Torhüter Iker Casillas und den ebenfalls mit dem Weltpokal ausgezeichneten Kapitän Manuel Neuer für die Hisense-Kampagne „BEYOND GLORY" UEFA EURO 2024™ zusammen.

Iker Casillas ist bekannt für seine spektakulären Paraden und gilt als einer der besten Torhüter aller Zeiten. Als globaler Markenbotschafter von Hisense wird Manuel die Hisense-Kampagne „BEYOND GLORY" und die legendäre Produktpalette unterstützen, um die ultimative fußballerische Errungenschaft, den Gewinn der EURO-Ehren, zu feiern.

„Ich freue mich sehr über die Partnerschaft mit Hisense und die Teilnahme an der Kampagne ,BEYOND GLORY', die die besten Torhüter der Welt in den Mittelpunkt stellt", erklärte Iker Casillas. „Der gute Ruf eines Torhüters beruht auf seiner Zuverlässigkeit. Ich freue mich, von Hisense als Global Ambassador eingeladen zu werden und ein Unternehmen zu repräsentieren, auf das sich seine Kunden verlassen, weil es innovative Technologien entwickelt, die ihr Leben verbessern."

Als offizieller Partner der UEFA EURO 2024™ beteiligt sich Hisense mit der „Hisense BEYOND GLORY Tour" an der Begeisterung für das Gastgeberland Deutschland und präsentiert seine innovative Display-Technologie, die ein perfektes TV-Spielerlebnis ermöglicht, sowie die neuesten Smart-Life-Hausgeräte.

Auf der Roadshow, die durch fünf Städte tourt, können Fans ihre Torwartfähigkeiten bei einer Reihe von Schießwettbewerben testen und gleichzeitig eine Ausstellung der hochmodernen TV-Produkte und Haushaltsgeräte von Hisense erkunden.

In seiner Rolle als globaler Botschafter wird Iker während des Turniers bei der Frankfurter Station der „Hisense BEYOND GLORY Tour" persönlich auftreten und die Fans treffen.

Die Hisense-Kampagne „BEYOND GLORY" unterstreicht das unermüdliche Engagement des Unternehmens für bahnbrechende Technologie mit unvergleichlicher Qualität im Streben nach einem besseren Leben. Die Kampagne markiert die dritte UEFA European Championship™ in Folge, bei der Hisense als Partner auftritt, was eine hervorragende Gelegenheit bietet, die Marke Hisense weiterhin mit Verbrauchern auf der ganzen Welt zu verbinden.

Informationen zu Hisense

Hisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik. Das Geschäft von Hisense umfasst Multimedia-Produkte (mit Schwerpunkt auf Smart TVs), Haushaltsgeräte und intelligente IT-Informationen. Hisense nimmt weltweit die Nummer 2 bei den TV-Auslieferungen im Jahr 2023 ein. Hisense ist schnell gewachsen und ist heute in mehr als 160 Ländern vertreten.

