dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

Petra Busch und Vithunan Lingeswaran führen dpa-Tochter news aktuell

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Die neue Doppelspitze von news aktuell steht: Ab dem 1. Dezember führen Petra Busch (55) und Vithunan Lingeswaran (35) die größte dpa-Tochter und bilden gemeinsam die Geschäftsführung. Die bisherige langjährige Geschäftsführerin Edith Stier-Thompson legt Ende November wie geplant altersbedingt ihre Funktion nieder. Bei der picture alliance, wo Petra Busch bisher noch als Geschäftsführerin tätig ist, wird das Management-Team um Geschäftsführer Andreas Genz zum 1. Dezember durch Nicole Trester als Head of Operations mit Prokura und Burkhard Schwetje als Head of Tech Team verstärkt.

"Mit Petra Busch und Vithunan Lingeswaran haben wir für news aktuell ein Dreamteam gefunden. Beide ergänzen sich perfekt. Aufgabe der neuen Geschäftsführung ist es, die richtigen Antworten hinsichtlich Innovation, Kundennutzen und Performance in einer zunehmend diversen und kompetitiven Kommunikationswelt zu geben", sagt Peter Kropsch, Vorsitzender der dpa-Geschäftsführung. "Petra Busch kennt news aktuell bereits als Führungskraft und hat in den vergangenen Jahren bei unserem Tochterunternehmen picture alliance bewiesen, dass sie ein Medienunternehmen überaus erfolgreich führen kann. Vithunan Lingeswaran zeichnet sich durch eine hervorragende Expertise im Produktmanagement und in der Steuerung von IT-Prozessen aus. Außerdem hat er eindrucksvoll gezeigt, wie man Kundenbedürfnisse erkennt und erfolgreich in Produktideen umwandelt", so Peter Kropsch weiter.

Petra Busch war bereits von 2004 bis 2016 bei news aktuell tätig. Sie verantwortete in dieser Zeit die internationale Verbreitung von Pressemitteilungen sowie den Aufbau des heutigen Geschäftsbereichs zimpel. Nach Stationen bei PR Newswire (heute Cision), einem der weltgrößten PR-Dienstleister, und Argus Data Insights kehrte Petra Busch 2020 wieder zur dpa-Gruppe zurück, wo sie gemeinsam mit Andreas Genz erfolgreich die Geschäftsführung der dpa Picture-Alliance GmbH bildete.

Vithunan Lingeswaran arbeitet seit 2021 für die dpa-Gruppe und war vorher beim CONTALIS Wirtschaftsinstitut in Hamburg beschäftigt. Nach seinem Einstieg bei der Digitaltochter dpa infocom als IT-Leiter wechselte er 2022 zu news aktuell. Dort ist er als Chief Innovation Officer und Chief Product Officer für die strategische Weiterentwicklung der erfolgreichen PR-Services verantwortlich und hat wesentliche Impulse für die Zukunftsfähigkeit der größten und umsatzstärksten dpa-Tochter gesetzt.

"Ich bedanke mich von ganzem Herzen bei Edith Stier-Thompson für die fast ein Jahrzehnt andauernde erfolgreiche, hervorragende und richtungweisende Arbeit", sagt dpa-CEO Peter Kropsch. "Unter der Führung von Edith Stier-Thompson hat news aktuell die Bedeutung als herausragende strategische und wirtschaftliche Stütze der dpa-Gruppe noch deutlicher ausgebaut. Sie hinterlässt ein gesundes, innovatives und wirtschaftlich starkes Unternehmen, das Marktführer in seinem Segment ist. Ich wünsche Edith Stier-Thompson alles erdenklich Gute für die Zukunft", so Peter Kropsch weiter. Gemeinsam mit der neuen Geschäftsführung um Petra Busch und Vithunan Lingeswaran bilden die beiden Prokuristen Philipp Lurz und Michael Voß das Management-Team von news aktuell.

Über news aktuell:

Als hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuell Unternehmen, Institutionen und Verbänden einen effektiven Zugang zu Medien sowie zu Verbraucherinnen und Verbrauchern und unterstützt sie dabei, einfach und erfolgreich ihre Storys zu erzählen. Über die digitalen Tools ots und zimpel gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kundschaft auf www.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands. Somit werden weltweit alle relevanten Zielgruppen erreicht, von Redaktionen über fachspezifische Blogs, digitale Influencerinnen und Influencer bis hin zu interessierten Privatpersonen. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Frankfurt und München.

Über dpa:

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten von etwa 140 Standorten im In- und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Die dpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die Zentralredaktion unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist David Brandstätter (Main-Post GmbH, Würzburg).

Mehr unter www.dpa.com (deutsch, englisch, spanisch, arabisch)

Social media: https://www.dpa.com/de/kontakt#social-media