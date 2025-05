Eine Zeitreise über den Grenchenberg

Naturmuseum Solothurn

Dem Urmeer auf der Spur – eine Exkursion durch 150 Millionen Jahre Erdgeschichte

Am Samstag, 24. Mai 2025, lädt das Naturmuseum Solothurn zu einer außergewöhnlichen Wanderung ein: Zwei Experten öffnen die Augen für 150 Millionen Jahre Erdgeschichte – vom Unteren Grenchenberg bis nach Moutier.

Die rund 16 Kilometer lange Wanderung führt über schmale Jurapfade und fordert vor allem eines: Neugier und Trittsicherheit. Unterwegs erzählen die Geologen Piet Ouwehand und Silvan Thüring die spannenden Geschichten der Steine – „Wir lesen im Untergrund, es ist quasi wie eine Fremdsprache zu lernen,“ so Thüring. An markanten Stationen staunen die Teilnehmenden über geheimnisvolle Dolinen, entdecken die Spuren des Urmeeres und erfahren, warum der Bettlachstock in der letzten Eiszeit eisfrei blieb.

Die Exkursion findet im Rahmen von Erlebnis Geologie und des Festival der Natur statt.

Weitere Details und Anmeldung:

https://naturmuseum-so.ch/event/grenchenberg/

Kontakte für Rückfragen:

Dr. Piet Ouwehand, Geologe Bettlach

Tel. 079 251 40 43

E-Mail Piet.Ouwehand@hotmail.com

Silvan Thüring, Geologe, Naturmuseum Solothurn

Tel. 032 626 96 66

E-Mail silvan.thuering@solothurn.ch

Naturmuseum Solothurn Silvan Thüring, Geologe & Paläontologe

