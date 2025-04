Shanghai Electric

Shanghai Electric berichtet anhaltendes Wachstum für 2024 - weiterer Ausbau der Bereiche „Clean Energy" und „High-End Equipment"

Umsatz, Bruttomarge, Auftragsvolumen und Cashflow erzielen 2024 zeitgleiches Wachstum

Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) berichtet einen Umsatz von 116,19 Milliarden RMB. Das Unternehmen nannte seine Kernkompetenzen in den Bereichen Kernenergie, Windenergie, Energiespeicherung und Wasserstoff als Hauptantriebsfaktoren angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach sauberer Energie und der Herstellung von High-End-Anlagen. Am 31. Dezember 2024 belief sich das Gesamtvermögen auf 302,51 Milliarden Yuan.

„Shanghai Electric wird sich von seinen doppelten Kohlenstoffzielen leiten lassen und sich auf integrierte Lösungen für Windenergie, Solarenergie und Wasserstoffspeicherung konzentrieren, während wir gleichzeitig unsere industriellen Vorteile weiter ausbauen", sagte Zhu Zhaokai, President von Shanghai Electric. „Wir glauben, dass Shanghai Electric durch technologische Innovationen und eine globale Präsenz mehr chinesisches Wissen zur globalen Energiewende beitragen kann."

Der Bereich Energy Equipment verzeichnete weiterhin gute Ergebnisse mit neuen Aufträgen mit einem Volumen von 89,1 Milliarden Yuan im Jahr 2024, was einem Anstieg von 18,45 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Shanghai Electric stellte wichtige Innovationen in aufstrebenden Sektoren vor, die das Wachstum in den Bereichen Windenergie, Energiespeicherung, Wasserstoffenergie und grüne Kraftstoffe vorantreiben.

Im Bereich Wind Power hat das Unternehmen sein selbst entwickeltes „Poseidon" Plattformmodell mit 18 bis 25 MW zusammen mit Asiens erstem Mutterschiff für Betriebs- und Wartungsarbeiten bei Tiefseeprojekten auf den Markt gebracht. Das Modell zeichnet sich durch dezentrale Energiespeicherung, netzfreundliche Windkraftanlagentechnologie und Anpassungsfähigkeit für Offshore-Szenarien wie Insel-Mikronetze, Offshore-Wasserstoffproduktion, flexible Gleichstromübertragung und schwimmende Windkraftanlagen aus.

Bereich High-End Industrial Manufacturing Equipment hat 2024 mit einem Auftragseingang von 42,293 Milliarden Yuan einen Durchbruch erzielt.

Shanghai Electric hat die technologische Innovation beschleunigt und die nachhaltige Entwicklung seines Geschäftsbereichs Aerospace vorangetrieben. 2024 verzeichneten die globalen Industrieteile ein stetiges Wachstum, das durch Innovation und Marktnachfrage angetrieben wurde. Die Substitution von Kernteilen wie Flügeln, Lagern und Präzisionsgetrieben für die Luft- und Raumfahrt durch inländische Produkte ist rasch vorangekommen. Als weltweit führender Anbieter von Luftfahrtausrüstungen unterstützt das Unternehmen mit seiner Technologie die Montage von Flugzeugtriebwerken, das Nieten von Flugzeugrümpfen und die Herstellung von Verbundwerkstoffkomponenten.

Darüber hinaus hat Shanghai Electric im Jahr 2024 die Management- und Finanzkosten gesenkt und gleichzeitig die ESG-Ziele vorangetrieben, indem es eine Kohlenstoffmanagement-Plattform eingeführt hat, mit der 23.000 Tonnen Kohlendioxid eingespart wurden, und zehn seiner Fabriken als Shanghai Smart Factories anerkannt wurden. Das Unternehmen expandierte auch in die Bereiche New Energy Vehicle Parts und Industrial Software. Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben des Unternehmens beliefen sich 2024 auf insgesamt 5,67 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 5,5 % entspricht; dabei stehen Durchbrüche bei Gasturbinen und netzgebundenen Windkraftanlagen im Fokus. Ende 2024 besaß das Unternehmen 6.823 gültige Patente.

Weitere Informationen über Shanghai Electrics finden Sie unter: https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

