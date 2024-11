Naturmuseum Solothurn

2 Anlässe im Naturmuseum: Vortrag "Bärenhunger" mit Reno Sommerhalder & (Gross)Vater-Kind-Workshop "Fledermäuse" im Naturmuseum SO

2 Anlässe im Naturmuseum Solothurn:

Vortrag "Bärenhunger" mit Reno Sommerhalder

am 12. November 2024, 18.30 Uhr

(Gross)Vater-Kind-Workshop "Fledermäuse

am 16. November 2024, 10-11.30 Uhr

Vortrag "Bärenhunger"

Geschichten und Köstlichkeiten aus der Wildnis

Dienstag, 12. November 2024, 18.30 Uhr

Ein multimediales Referat über die Ähnlichkeiten der Essgewohnheiten zwischen uns Menschen und Bären. Mit Fotos und Videos aus Alaska, Russland, Kanada und Europa wird der Bärenexperte Reno Sommerhalder den Zuschauern das Tier Bär und deren Nahrung, näher bringen. Anlass des Vortrages ist sein neues Buch “Bärenhunger”, dass Ende Oktober im AT Verlag erscheinen wird. Im neuen Bild- und Videomaterial dieser Show eingebettet, wird er zudem aus dem neuen Buch einige Passagen lesen. Das Buch ist eine Mischung aus Koch- und Abenteurbuch unterlegt mit vielen Fotos dieser prächtigen Tiere. Bei diesen Vorträgen ist es ihm wichtig vorzuzeigen, wie nahe uns diese Vier-beiner sind. Nicht nur was die Nahrung angeht, sondern auch in verschiedenen Verhaltensweisen. Es geht aber in seinen Vorträgen immer um viel mehr als nur um Bären. Zum Beispiel darum, warum es endlos wichtig ist im Umgang mit der Natur die uns täglich nährt, mehr Respekt walten zu lassen.

Referent: Reno Sommerhalder, www.renosommerhalder.ch

Eintritt frei, mit Kollekte (empfohlener Betrag 20.00)

Reservation erwünscht unter reno@renosommerhalder.ch

Türöffnung: 1h vor Beginn

(Gross)Vater-Kind-Workshop "Fledermäuse"

Samstag, 16. November 2024, 10.00 - 11.30 Uhr

Was diese Flugkünstler alles können! Wir lernen mehr über die Fledermäuse und basteln was Lustiges dazu.

Leitung: Joya Müller, Museumspädagogin

Ab 6 Jahren. Kostenloser Anlass mit Anmeldung unter 032 622 70 21 oder naturmuseum@solothurn.ch

Naturmuseum Solothurn Klosterplatz 2 4500 Solothurn 032 622 70 21 naturmuseum@solothurn.ch www.naturmuseum-so.ch