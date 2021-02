Nature Zen AG

Ein junges multinationales Schweizer Start-up unterzeichnet einen 20-Jahres-Vertrag mit dem kanadischen Geschäftsmann Yahya Kirdi (Präsident von Laval United FC) und einem Mitglied der königlichen Familie der Vereinigten Arabischen Emirate

Basel (ots)

Heute freut sich Nature Zen bekannt zu geben, dass das Franchise-Projekt mit der Unterzeichnung eines wichtigen Vertrages in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Anschluss an ein Treffen mit dem kanadischen Geschäftsmann Yahya Kirdi sich nun über die Landesgrenzen hinaus entwickelt. Herr Kirdi sah das immense Potential von Nature Zen und startete eine weltweite Partnerschaft mit der Unterzeichnung eines Vertrages für den Vertrieb und die Entwicklung von Nature Zen-Franchisen für 21 neue Länder im Mittleren Osten, Großbritannien, Italien, Spanien, Österreich, etc. sowie in nordafrikanischen Ländern.

Dank dieser Partnerschaft wird Nature Zen im Frühjahr 2021 seinen ersten „Nature Zen - Organic Coffee Shop“ und „Organic Protein Shop“ in der Stadt Sharjah in den Vereinigten Arabischen Emiraten eröffnen. Die Anwältin des Mitglieds der königlichen Familie, Frau Saliha Rihoum, ist darüber so begeistert, dass sie wiederholt äußert: „Wir werden die Welt für Sie öffnen“. Dieses Erfolg verzeichnende Interesse hängt mit der weltweit wachsenden Nachfrage nach gesunden und biologischen Lebensmitteln zusammen. „Seit 10 Jahren steckt das gesamte Nature Zen Team sein Herz in die Entwicklung von hochwertigen Bio-Proteinen und wir können angesichts unserer Expansion stolz und auch gerührt sein... Etwas Gesundes zu schaffen, das zudem auf die Zukunft ausgerichtet ist, spornt uns jeden Tag an, weiterzumachen und darin immer besser zu werden“, äußert die Präsidentin der Nature Zen AG Schweiz, Martine Thuillard, eine Kanadierin und gebürtige Schweizerin aus dem Kanton Waadt.

Herr Yahya Kirdi, der auch ein ehemaliger Profifußballer ist, hat in Dubai soeben eine neue zweite Liga-Fußballmannschaft auf die Beine gestellt. Der Trainer der Mannschaft des Laval United Football Club ist der berühmte Wolfgang Rolff, ehemalige Nummer 1 des deutschen Fußballs, der in seiner Karriere mehrmals mit der deutschen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft teilgenommen hat.

www.nature-zen.com

www.lavalunitedfc.com