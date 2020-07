Handelszeitung

Burger King peilt in der Schweiz über hundert Restaurants an

Zürich (ots)

Das amerikanische Fast-Food-Unternehmen Burger King, ewiger Rivale von McDonald's, will in der Schweiz stark wachsen. Das schreibt die "Handelszeitung" in ihrer aktuellen Ausgabe. "Über die nächsten fünf Jahre soll die Anzahl der Burger-King-Restaurants in der Schweiz von aktuell sechzig auf über hundert steigen", sagt Nils Engel, neuer Master-Franchisenehmer von Burger King Schweiz "Wir sind laufend auf der Suche nach neuen Standorten." McDonald's betreibt 170 Restaurants hierzulande.

Grösser als McDonald's wolle man nicht werden, sagt der ehemalige BZ-Banker Engel, "das wäre ganz bestimmt ein falsches Ziel." Manchmal aber zeige die Präsenz des ewigen Rivalen auf, wo die Chancen in der Schweiz lägen: "Wenn es in Fribourg drei Ableger von McDonald's gibt, dann zeigt mir das, dass auch für uns ein Restaurant drinliegt."

Pressekontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90 oder per

e-mail: newsdesk@ringieraxelspringer.ch