Britischer Vlogger Stuart veröffentlicht virales Video über Sinopec-Fabrik in Yanshan, das innerhalb von Stunden millionenfach aufgerufen wird

Ein detailliertes Video der Produktionslinien in der Sinopec-Fabrik ("Sinopec", HKG: 0386) in Yanshan wurde auf dem Social Media Account von Stuart - einem in China lebenden britischen Vlogger - aufgenommen und veröffentlicht, um zu zeigen, wie Einweg-Gesichtsmasken und KN95-Masken aus Polypropylen-Granulat zu Masken in vakuumversiegelten Verpackungen verarbeitet werden.

Das Video erfuhr eine virale Verbreitung und erreichte innerhalb von Stunden 1,5 Millionen Aufrufe. Sehen Sie sich das Video über die Herstellung einer Maske unter folgendem Link an: https://youtu.be/OioiItQq0Kk .

"Eine Produktionslinie, die in 12 Tagen gebaut wurde und so viel produziert - verblüffend", kommentierte Stuart. In dem Video begann Stuart seinen eintägigen Rundgang, angefangen bei der Stoffherstellung, wo er das Polypropylen-Granulat in die Maschine schüttete. Darin wird es geschmolzen und zu einer schmelzgeblasenen Vliesstoffbahn extrudiert. Die automatische Produktionslinie erleichtert die manuellen Arbeiten bei hohem Ausbeuteverhältnis. Stuart befolgte die Anweisungen von Xingqi Wang, dem Fertigungsdirektor für Kunststoffe in der Sinopec-Fabrik in Yanshan, und half dabei, den Stoff auf eine Kartonrolle aufzubringen und in ein maskengerechtes Vorbereitungsset zu verpacken.

Mittlerweile haben vier Produktionslinien für schmelzgeblasene Vliesstoffe der Sinopec-Fabrik in Yanshan die Massenproduktion erreicht. Mit einer täglichen Produktionskapazität von 12 Tonnen kann die Sinopec-Fabrik in Yanshan täglich die maßgeblichen Ausgangsmaterialien für 12 Millionen medizinische Masken liefern. Bisher wurden 245,39 Tonnen schmelzgeblasene Faserstoffe hergestellt. 17,97 Tonnen sind spezielle schmelzgeblasene Vliesstoffe für KN95-Masken, was zu einer weiteren Entspannung der Marktnachfrage nach Ausgangsmaterialien für medizinische Masken beiträgt und eine starke Unterstützung bei der Bekämpfung der COVID-19-Epidemie darstellt.

Informationen zur Sinopec Corp.

Die Sinopec Corp. ist einer der größten integrierten Energie- und Chemiekonzerne in China. Das Kerngeschäft des Unternehmens umfasst Exploration, Produktion, Transport und Vertrieb von Erdöl und Erdgas, Petrochemie- und Kohlechemieprodukten, synthetischen Fasern, Düngemitteln und weiteren chemischen Produkten sowie sonstigen Gütern und Technologien.

Darüber hinaus betätigt sich Sinopec in der Erforschung, Entwicklung und Anwendung von Energietechnologien. Mit seinem Unternehmensleitbild "Fueling Beautiful Life" verfolgt Sinopec Strategien wertschöpfender und innovationsorientierter Entwicklung, integrierter Ressourcenzuteilung, offener Zusammenarbeit sowie umweltfreundlichen und kohlenstoffarmen Wachstums, um einen weltweit führenden Energie- und Chemiekonzern aufzubauen.

