Eka Software Solutions

Die Cloud-Plattform von Eka gewinnt bei den Risk Markets Technology Awards als bestes Handelssystem für Rohstoffe

New York (ots/PRNewswire)

Eka Software Solutions, die führende Cloud-Plattform für digitale Innovationen, wurde heute zum Gewinner des besten Handelssystems für Rohstoffe bei den diesjährigen Risk Markets Technology Awards gekürt.

Organisiert von Risk.net - der weltweit führenden Quelle für ausführliche Nachrichten und Analysen zum Thema Risikomanagement - würdigt der Preis die Leistungen von Technologieanbietern in den Märkten für Derivate, Regulierung und Risikomanagement. Die Gewinner werden von einer unabhängigen Jury ermittelt, die aus Technologieanwendern, Analysten und Mitgliedern des Redaktionsteams von Risk.net besteht.

"Die Cloud-Plattform von Eka wurde entwickelt, um unsere Kunden mit Geschwindigkeit und Agilität zu bedienen. Im letzten Jahr haben wir die überlegene Architektur zusammen mit unserer Kernphilosophie 'Kundenorientierung' genutzt, um ihnen zu helfen, die Geschäftskontinuität aufrechtzuerhalten und sie für das Wachstum in Märkten mit beispielloser Volatilität zu positionieren", sagt Manav Garg, CEO & Gründer Eka Software Solutions . "Es ist wirklich ermutigend zu sehen, dass die engagierten Bemühungen von Eka und seine Cloud-getriebene Plattform anerkannt werden, und wir fühlen uns geehrt, diese prestigeträchtige Auszeichnung zu erhalten."

Dies ist das zweite Mal, dass die Cloud-Plattform von Eka von Risk.net ausgezeichnet wurde. Im Jahr 2019 wurde das Unternehmen von Energy Risk als "Energy Technology House of the Year" ausgezeichnet - für seine innovative Technologie, den hohen Kundenservice und die skalierbare Architektur, die den Kern seiner Cloud-Plattform bildet. Darüber hinaus wurde Eka vor kurzem auch unter den fünf besten Energieanbietern in Chartis Research Energy50 eingestuft, nach einer Bewertung seinerPlattform getriebenenETRM Lösung .

Eka unterscheidet sich von anderen Anbietern durch seine Cloud-Plattform für rohstoffintensive Unternehmen, die modernste Technologie und einen Plattformansatz nutzt, der es Unternehmen ermöglicht, die Herausforderungen komplexer und volatiler Märkte effizient und profitabel zu meistern.

Informationen zu Eka

Eka Software Solutions ist ein weltweit führender Anbieter innovativer Lösungen, die Kunden bei der Digitalisierung und Verbesserung ihrer direkten Materialgeschäftsfunktionen in der Landwirtschaft, der Energie-, Metall-, Bergbau- und Fertigungsindustrie unterstützen. Die plattformbasierten Lösungen von Eka wurden entwickelt, um die digitale Reise der Kunden in die Cloud zu beschleunigen. Sie ermöglichen es Unternehmen, sich schnell anzupassen und komplexe Herausforderungen in den Bereichen Handel und Risiko, Lieferkette, geschäftliche Zusammenarbeit und Finanzmanagement zu bewältigen. Eka unterstützt über 100 Kunden weltweit und verfügt über eine ausgewiesene Branchenexpertise, um Kunden bei der digitalen Transformation zu unterstützen und komplexe geschäftliche Herausforderungen in einem Umfeld ständiger Veränderungen zu lösen. Lesen Sie mehr auf www.eka1.com.