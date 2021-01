Indie Campers

Vier weitere Indie Campers Standorte 2021 in Deutschland eröffnet

In Deutschland gibt es ab sofort vier weitere Standorte, ab denen Indie Campers Wohnmobile aus seiner Flotte zur Verfügung stellt: D.h. zusätzlich zu den Städten Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt und München können Reisende ihr Wohnmobil nun auch ab Stuttgart, Hannover, Essen und Leipzig anmieten. Die Flotte in Deutschland wird um rund 350 Wohnmobile und Camper erweitert - vorrangig mit dem Erfolgsmodell "Nomad", welches besonders für Reisende geeignet ist, die das Abenteuer lieben, aber auf gewissen Komfort wie ein eingebautes Badezimmer und eine integrierte Kochmöglichkeit nicht verzichten wollen. Darüber hinaus werden der Volkswagen-Klassiker "California" und das teilintegrierte Reisemobil "Atlas" die Flotte ergänzen. "Insgesamt sind unsere Buchungen in Deutschland um 100% gestiegen, obwohl unsere Vermietungen in den Anfangsmonaten der Coronakrise geschlossen waren. Die Buchungszahlen in Berlin haben sich z.B. im Vergleich zum Vorjahr mehr als vervierfacht. Die Inlandsreisen innerhalb von Deutschland sind im Corona-Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 450% gestiegen. Das sind gute Gründe, weshalb wir eine Expansion in Deutschland durchführen," erklärt Hugo Oliveira, Geschäftsführer Indie Campers. Um den Start der neuen Standorte zu feiern, bietet Indie Campers bis zum 25. Januar einen Rabatt von 20% auf alle Anmietungen an den neu eröffneten Standorten. Kunden können ab sofort ihren Roadtrip für eine Abholung ab Mai unter https://indiecampers.de/wohnmobil-mieten buchen.

Endlich 2021! Das dachten sich viele Reisebegeisterte zum Jahresende 2020, das von zahlreichen Restriktionen geprägt war. Auch 2021 ist und bleibt das Reisen mit Wohnmobil die ideale Möglichkeit, um sich in unvorhersehbaren Zeiten unabhängig und frei auf Entdeckertour begeben zu können. Doch was ist aktuell tatsächlich noch möglich für Wohnmobilreisende nach den neuen Corona-Regeln? Auf der Website von Indie Campers werden regelmäßig Updates zu den aktuellen Regeln über das Reisen mit dem Wohnmobil während Corona veröffentlicht.

