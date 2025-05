Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Ltd. investiert weiter in den USA; 90 Mio. USD in den Ausbau von zwei US-Standorten

Erweiterung der Kapazitäten für sterile Injektionsmittel im kommerziellen Maßstab in Lexington, KY

Erweiterung der Entwicklungskapazitäten und des kommerziellen Maßstabs für Nutzlast-Linker für Biokonjugate in Riverview, MI

Dies ist ein Zuwachs zu den früheren Investitionen von Piramal in Höhe von 570 Mio. USD in den USA.

Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ein weltweit führendes Pharma- und Wellness-Unternehmen, verpflichtet sich in Verbindung mit dem SelectUSA-Investitionsgipfel 2025 zu einem Investitionsplan in Höhe von 90 Mio. USD für den Ausbau von zwei US-Standorten des Unternehmens. Diese Erweiterungen sind eine Reaktion auf die anhaltende Nachfrage von US-Kunden und unterstützen den Trend zum Onshoring von Arzneimittellieferungen in die USA. Sie stehen im Einklang mit dem allgemeinen Glauben von Piramal Pharma an den Wert und die Vorteile von Innovationen in den USA. In beiden Fällen führt Piramal Pharma Erweiterungen an bestehenden Standorten durch, die durch Bankkredite und interne Rückstellungen finanziert werden. Dies ist der schnellste, risikoärmste und wirtschaftlichste Weg, um neue Kapazitäten auf dem US-Markt aufzubauen.

Die Anlage von Piramal Pharma in Lexington, Kentucky, ist auf steriles Compounding, Flüssigkeitsabfüllung und Lyophilisierung für sterile injizierbare Arzneimittel spezialisiert. Die Erweiterung des Standorts umfasst die Produktionsfläche von 24.000 m² und ein neues Labor und ermöglicht eine Produktion im kommerziellen Maßstab für eine effiziente Skalierung der injizierbaren Arzneimittelprodukte der Kunden. Zu den wichtigsten Neuerungen gehören eine neue Abfüllanlage, zwei Lyophilisatoren in kommerzieller Größe, eine spezielle Verschließmaschine und eine externe Flaschenwaschanlage. Die Anlage soll bis Ende 2027 fertiggestellt und in Betrieb genommen werden.

Der Standort von Piramal Pharma in Riverview, Michigan, hat sich in den vergangenen mehr als 50 Jahren einen Ruf als Branchenführer in der Entwicklung und Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs) und hochwirksamen APIs (HPAPIs) erworben. Hier fügt das Unternehmen eine kommerzielle Suite speziell für die Entwicklung und Herstellung von Nutzlast-Linkern hinzu. Diese hochwirksamen Wirkstoffe werden bei der Entwicklung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADCs) und anderen biokonjugierten Arzneimitteln verwendet. Die neue Nutzlast-Linker-Suite wird voraussichtlich vor Ende 2025 einsatzbereit sein.

Es wird erwartet, dass diese Standorterweiterungen mehr Möglichkeiten für integrierte OEZA-Projekte schaffen werden. Durch ihre synergetische Zusammenarbeit werden sie eine wichtige Rolle in Piramal Pharmas integriertem ADC-Entwicklungs- und Herstellungsprogramm spielen, das unter der Marke ADCelerate™ läuft. ADCelerate verfügt über Kapazitäten für die Entwicklung und den kommerziellen Maßstab von mABs, Payload-Linkern, Konjugationen und Abfüllung/Fertigstellung und beschleunigt die Zeitpläne, so dass der Projektstart bis zum GMP-Arzneimittelprodukt in nur 12 Monaten bei kompromissloser Qualität erfolgen kann. Diese Fähigkeit stärkt die Position von Piramal Pharma als effizienter und zuverlässiger globaler Partner für die Herstellung biologischer Arzneimittel.

„Seit seiner Gründung hat Piramal Pharma Ltd. 570 Mio. USD in die Entwicklung und Herstellung von Medikamenten in den USA investiert", sagte Peter DeYoung, Geschäftsführer von Global Pharma. „Die USA sind unser größter Markt, auf dem wir derzeit etwa 750 Mitarbeiter beschäftigen. Die Erweiterung der Kapazitäten und des Angebots in diesen beiden Werken in den USA wird zusammen mit den früheren großen Investitionen in unsere Anlage für Arzneimittelprodukte in Sellersville (PA) und unsere Anlage für Inhalationsanästhesie-Wirkstoffe und -Arzneimittelprodukte in Bethlehem (PA) unsere Kunden unterstützen, die unser Angebot in einer Onshore-Umgebung schätzen."

Als patientenorientiertes Unternehmen ist Piramal Pharma bestrebt, seine Kunden in ihrem Bestreben zu unterstützen, die Belastung der Patienten durch Krankheiten zu verringern. Diese Erweiterungen bringen Unterstützung im kommerziellen Maßstab für zwei wichtige und schnell wachsende Segmente der Arzneimittelentwicklung. Nutzlastverknüpfungen sind von grundlegender Bedeutung für den Aufbau von Biokonjugaten, die die Grundlage für zahlreiche Krebsmedikamente bilden. Die sterile Abfüllung/Fertigstellung ist die letzte Stufe der Herstellung von injizierbaren Arzneimitteln. Zusammengenommen unterstützen diese Erweiterungen unsere integrierten Arzneimittelentwicklungs- und -herstellungsdienste und werden letztendlich dazu führen, dass mehr Behandlungen in kürzerer Zeit für Patienten zur Verfügung stehen.

Informationen zu Piramal Pharma Limited:

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635), bietet über seine 17* globalen Entwicklungs- und Produktionsstätten und ein weltweites Vertriebsnetz in über 100 Ländern ein Portfolio an differenzierten Produkten und Dienstleistungen an. PPL umfasst Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und Herstellungsunternehmen, sowie Piramal Critical Care (PCC), ein komplexes Generika-Geschäft für Krankenhäuser, und das India Consumer Healthcare Geschäft, ein Unternehmen, das Verbraucher- und Wellnessprodukte vertreibt. Darüber hinaus hat sich eines der verbundenen Unternehmen von PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, ein Joint Venture zwischen Abbvie und PPL, als einer der Marktführer im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Pharmamarkt etabliert. Darüber hinaus hält PPL eine strategische Minderheitsbeteiligung an Yapan Bio Private Limited, das in den Bereichen Biologika/Biotherapeutika und Impfstoffe tätig ist.

Weitere Informationen finden Sie unter: Piramal Pharma | LinkedIn

* Umfasst eine Anlage über die Minderheitsbeteiligung von PPL an Yapan Bio.

