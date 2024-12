Andermatt Swiss Alps AG

Neuer Einkaufs- und Genusstreffpunkt in Andermatt Reuss: Erfolgreiche Eröffnung der Furkagasse

Neuer Einkaufs- und Genusstreffpunkt in Andermatt Reuss:

Erfolgreiche Eröffnung der Furkagasse

Der neue Retail- und Gastrotreffpunkt Furkagasse in Andermatt Reuss ist offiziell eröffnet. Der Eröffnungsevent am Samstagnachmittag lockte ein grosses Publikum an Einheimischen und Gästen nach Andermatt. Live-Musik mit Bastian Baker, kulinarische Köstlichkeiten und Unterhaltung auf der Piazza Gottardo umrahmten die offizielle Eröffnungsfeier.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Medienmitteilung im Anhang.

****English version attached***

