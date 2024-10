Piramal Pharma Limited gibt Ergebnisse für Q2 und HJ1 GJ25 bekannt

Vertragliche Entwicklungs- und Herstellungsorganisation (CDMO) : - Marktaussichten – Die Biotech-Finanzierung hat sich im Vergleich zu den Vorjahren verbessert, ist aber in den einzelnen Monaten weiterhin uneinheitlich. Regulatorische Änderungen und Diversifizierung der Lieferkette führen zu einer Zunahme der Kundenanfragen und -besuche, aber die Entscheidungsfindung der Kunden verzögert sich weiter - Gezielte Geschäftsentwicklungsmaßnahmen, die zu einem stetigen Zustrom neuer Aufträge führen - Verbesserung der Nachfrage in unserem Geschäft mit generischen Wirkstoffen im Vergleich zum Vorjahr - Operative Hebelwirkung und Kostenoptimierungsinitiativen führen zu einer kontinuierlichen Verbesserung der EBITDA-Margen im Jahresvergleich - Beibehaltung unserer Qualitätsbilanz mit Erhalt der EIR für unsere PPDS-Anlage (Indien) mit null Form-483-Beobachtungen und NAI-Bezeichnung - Kundengeführte 80-Millionen-USD-Erweiterung in Lexington geplant, um unsere Kapazität mehr als zu verdoppeln und die steigende Nachfrage nach sterilen Abfüll- und Veredelungsmöglichkeiten zu bedienen Komplexe Krankenhaus-Generika (CHG): - Gutes Volumenwachstum im Portfolio der Inhalationsanästhesie in den USA und in den Schwellenländern - Kapazitätserweiterung in Dahej und Digwal sind im Gange, um Wachstumschancen auf den RoW-Märkten zu nutzen - Investitionen in den Ausbau des Portfolios – Aufbau eines Portfolios differenzierter und spezieller Produkte zur Förderung eines langfristigen rentablen Wachstums - Wir arbeiten an mehreren Initiativen zur Kostenoptimierung und Produktivitätssteigerung in den Bereichen Beschaffung, Fertigung, Vertrieb und operative Exzellenz, um unsere gesunde EBITDA-Marge in diesem Geschäftsbereich zu erhalten. India Consumer Healthcare (ICH): - 9 neue Produkte und 13 neue SKUs wurden im HJ1 GJ25 in unser Portfolio aufgenommen - Weitere Investitionen in Medien und Handelsausgaben, um das Wachstum der Power Brands voranzutreiben. Power Brands wuchsen im 2. Quartal und 1. Halbjahr GJ25 um 18 % und trugen zu 48 % des ICH-Umsatzes bei - Wachstum im i-Sortiment durch regulatorisch verordnete Preissenkungen beeinträchtigt - E-Commerce wuchs in Q2 und im HJ1 des Geschäftsjahres 2025 um mehr als 30 % gegenüber dem Vorjahr. Konzentration auf die Verbesserung der Rentabilität dieses Kanals durch Optimierung von Preisgestaltung, Mix und Investitionen - Plan zur Vergrößerung unserer Reichweite – Übergang von einem apothekendominierten zu einem Omnichannel-Unternehmen im Gesundheitswesen. Etablierung erfolgreicher NPDs vom Online-Kanal bis zum Offline-Kanal, mit allgemeinen und modernen handelsfähigen SKUs