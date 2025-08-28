Swiss Fibre Net AG

Schnelle Schritte für ein flächendeckendes Glasfasernetz in Zofingen

Bern (ots)

Ein Grossteil der Bevölkerung von Zofingen kann demnächst von einem Glasfaseranschluss profitieren. Ende 2025 werden knapp 5'000 Anschlüsse zur Verfügung stehen, bis Ende 2026 sind es sogar 8'000. Die Zusammenarbeit von Swiss Fibre Net AG (SFN), StWZ Energie AG, Salt und Sunrise stellt sicher, dass über das Glasfasernetz Dienstleistungen diverser Anbieter bezogen werden können.

Dank der Versorgung mit modernsten FTTH-Infrastrukturnetzwerken, profitieren immer mehr Schweizer und damit auch Zofinger Haushalte von schnellstem Internet. Zudem steigt die Standortattraktivität vieler Dörfer, Städte und Regionen an, davon profitieren alle.

Telekommunikationsinfrastruktur

Eine zukunftssichere Telekommunikationsinfrastruktur ist von zentraler Bedeutung. Die Swiss Fibre Net AG (SFN) und ihre Partner engagieren sich für ein flächendeckendes Glasfasernetz, das für alle zugänglich ist. Gemeinsam mit Kooperationspartnern stellen sie gleichzeitig auch eine Anbietervielfalt sicher. Paul Marbach, Geschäftsführer der StWZ Energie AG, sagt: "Die Öffnung unseres Glasfasernetzes ist wichtig. Sie ermöglicht die Versorgung unserer Kundinnen und Kunden mit einer breiten Vielfalt an Telekomangeboten verschiedenster Anbieter. Dank der Zusammenarbeit mit Swiss Fibre Net AG (SFN) können die mit StWZ-Glasfaser erschlossenen Zofingerinnen und Zofinger von den zusätzlichen Telekomangeboten von Sunrise und Salt profitieren." Die Angebote der beiden Telekomanbieter sind per sofort verfügbar.

Digitalisierung ein "muss"

Andreas Waber, CEO der Swiss Fibre Net AG betont: "Der Trend zur Digitalisierung bleibt anhaltend stark und der Bedarf an schnellen, zuverlässigen Telekommunikationsanschlüssen ist gross. Deshalb treiben wir den Ausbau der offenen Glasfasernetze energisch voran". Das Interesse der Kundinnen und Kunden aus diversen Telekomanbietern und ihren Services auszuwählen, ist heute ein Muss. "Nur offene Netze garantieren einen kundenorientierten Wettbewerb. Deshalb engagieren wir uns in Zusammenarbeit mit Energieversorgern, Kabelnetzbetreibern und Gemeinden für den Grundsatz des offenen Glasfasernetzes", sagt Waber.

Swiss Fibre Net AG

Die Swiss Fibre Net AG ist ein Gemeinschaftsunternehmen lokaler Energieversorger und Kabelnetz-betreiber in der Schweiz. Sie verbindet die lokalen Glasfasernetze ihrer Netzpartner zum grossflächigen, homogenen und offenen "Swiss Fibre Net" und bietet dieses national tätigen Telekomanbietern zur Nutzung an. Damit garantiert die Swiss Fibre Net AG den Wettbewerb im Telekommunikationsmarkt.

StWZ Energie AG

Die StWZ Energie AG engagiert sich mit über 80 Mitarbeitenden für eine sichere, nachhaltige Energie- und Wasserversorgung in der Region Zofingen. Sie versorgt ihre Kundinnen und Kunden mit Strom, Gas, Fernwärme, Wasser sowie Energie- und Telekomdienstleistungen. StWZ bietet ebenfalls umfassende Kompetenzen in den Bereichen Elektro-, Heizungs- und Sanitärinstallationen und baut seit 2022 das Glasfasernetz in Zofingen.