Berlin Brands Group

Berlin Brands Group erhält 700 Millionen US-Dollar unter Führung von Bain Capital mit Unicorn-Bewertung

Berlin / Boston / London (ots)

Investition für die Akquisition von E-Commerce-Marken, den Aufbau eines internationalen Logistik-Netzwerks und den Ausbau der eigenen Tech-Plattform

Bain Capital erwirbt Minderheitsbeteiligung von Ardian

Im Rahmen der Transaktion sichert sich BBG zusätzliche Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung in Höhe von 700 Mio. USD für Wachstum und M&A

Gründer behält die Mehrheit am Unternehmen

Die Berlin Brands Group (BBG), ein global agierendes E-Commerce Unternehmen, holt sich mit Bain Capital ein Private Equity-Schwergewicht an Bord. Mit der Übernahme der Anteile von Ardian durch Bain Capital wird BBG zum jüngsten europäischen Einhorn. Darüber hinaus hat sich BBG eine zusätzliche Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung in Höhe von 700 Millionen US-Dollar gesichert, um Wachstum und weitere Zukäufe zu finanzieren.

Bereits Anfang dieses Jahres verkündete BBG eine Finanzierungsrunde von 240 Millionen US-Dollar, um insbesondere in den USA und Großbritannien aufstrebende E-Commerce-Marken zu akquirieren. Das Gesamtvolumen macht BBG nun zum größten Aufkäufer erfolgreicher E-Commerce-Marken in Europa und zu einem der größten weltweit. Das in Berlin ansässige Unternehmen plant, das frische Kapital für den Ausbau seiner Lieferketten- und Logistikinfrastruktur und die Weiterentwicklung seiner eigenen Technologieplattform zu nutzen.

"Mit dem Engagement von Bain Capital und den zusätzlichen Mitteln haben wir den nächsten Meilenstein auf unserem Weg zu einem Global House of Digital Brands gesetzt", sagt Peter Chaljawski, CEO von BBG. "So können wir unsere strategischen Ziele, den Aufkauf und die Entwicklung von Marken weltweit und den operativen und logistischen Ausbau unserer Plattform in Angriff nehmen. Die Erfahrung von Bain Capital in der Zusammenarbeit mit Gründern weltweit hilft uns, unsere Entwicklung als ein führendes E-Commerce Unternehmen mit der Skalierung von Marken fortzusetzen."

"BBG ist ein disruptiver Marktführer in der sich schnell verändernden Konsumgüterbranche. Die Fähigkeit, aktuelle Verbrauchertrends zu identifizieren und Marken über die hocheffiziente E-Commerce-Infrastruktur des Unternehmens schnell zu entwickeln und zu skalieren, verschafft BBG ein enormes Potenzial in einem schnell wachsenden Markt", sagt Miray Topay, Managing Director bei Bain Capital Private Equity. "Wir haben bereits mit vielen von Gründern geführten Managementteams zusammengearbeitet und freuen uns darauf, Peter und sein Team zu unterstützen, der weltweit führende Anbieter im Consumer-E-Commerce zu werden."

Marc Abadir, Managing Director im deutschen Expansion-Team von Ardian, ergänzt: "Das Management und die Mitarbeiter von BBG haben ein hervorragendes Gespür für die Trends der Zukunft im Consumer-Bereich und bespielen diesen frühzeitig mit Marken und Produkten, die Konsumenten und Tester gleichermaßen überzeugen. Als Plattform für namhafte E-Commerce-Marken hat BBG darüber hinaus seine Fähigkeit beim Erwerb und der Integration von neuen Marken eindrücklich unter Beweis gestellt. Im Ergebnis konnte das Unternehmen in der Phase unseres Engagements seinen Umsatz etwa verfünffachen. Wir sind stolz darauf, BBG auf diesem Weg begleitet zu haben und bedanken uns für die hervorragende Zusammenarbeit mit Peter Chaljawski und seinem Team."

BBG hat Zugang zu 1,5 Milliarden aktiven E-Commerce-Kunden in Europa, Großbritannien, den USA und in Teilen Asiens. Das Unternehmen ist auf dem Weg, ein 'Global House of Digital Brands' zu werden. Die BBG-Marken erreichen Kunden dort, wo sie online suchen: in eigenen Shops, auf Plattformen und Marktplätzen. Die Tech-Plattform von BBG umfasst über 100 Kanäle in 28 Ländern. Parallel zum expandierenden Geschäft in neuen Märkten wird das Unternehmen in seine Tech-Plattform und seine Lager- und Logistik-Infrastruktur investieren. Das ist insbesondere wichtig für die Integration und Entwicklung der neu erworbenen Marken.

Bain Capital löst Ardian als Minderheitsgesellschafter ab. Die Mehrheit der Anteile hält weiterhin Peter Chaljawski und das Führungsteam. GCA Altium hat die Transaktion für BBG begleitet. Die Deutsche Bank hat Bain Capital bei der Transaktion beraten.

Über Berlin Brands Group

Die Berlin Brands Group (BBG) ist ein weltweit agierendes E-Commerce-Unternehmen und einer der Pioniere im Direct-to-Consumer Business. Die Internet-Marken-Company verkauft aktuell unter 14 Eigenmarken (u.a. Klarstein, auna, blumfeldt, Capital Sports) auf über 100 Kanälen in 28 Ländern 3.700 Produkte, die ein schöneres und besseres Leben ermöglichen. BBG ist als eines der wenigen Unternehmen seit der Gründung profitabel. Das Unternehmen beschäftigt über 900 MitarbeiterInnen in fünf Ländern und erwirtschaftete im Jahr 2020 einen Umsatz von mehr als 334 Mio. Euro (2019: 217 Mio. Euro).

BBG hat derzeit ein Logistikzentrum in Kamp-Lintfort für Westeuropa, ein weiteres in Bratislava für Osteuropa, außerdem in Hongkong, Los Angeles und Istanbul. In Europa sollen nun weitere in Deutschland, UK, Spanien und Frankreich folgen. Vor dem Hintergrund der Kapazitätsengpässe in vielen europäischen und internationalen Lagern können Produkte der BBG-Marken aus den eigenen Logistik-Hubs versendet werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.berlin-brands-group.com

Über Bain Capital Private Equity

Bain Capital Private Equity (www.baincapitalprivateequity.com) arbeitet seit seiner Gründung im Jahr 1984 eng mit Managementteams zusammen, um die strategischen Ressourcen bereitzustellen, die großartige Unternehmen aufbauen und ihnen zum Erfolg verhelfen. Das globale Team von Bain Capital Private Equity aus rund 560 Fachleuten schafft Wert für seine Portfoliounternehmen durch seine globale Plattform und sein fundiertes Know-how in vertikalen Schlüsselbranchen wie Gesundheitswesen, Verbraucher/Einzelhandel, Finanz- und Unternehmensdienstleistungen, Industrie sowie Technologie, Medien und Telekommunikation. Bain Capital hat Niederlassungen in Boston, Chicago, New York, Palo Alto, San Francisco, Dublin, London, Luxemburg, Madrid, München, Guangzhou, Melbourne, Mumbai, Hongkong, Seoul, Shanghai, Sydney und Tokio. Das Unternehmen hat seit seiner Gründung Investitionen in mehr als 1.000 Unternehmen getätigt. Zusätzlich zu Private Equity investiert Bain Capital in verschiedene Anlageklassen wie Kredite, Immobilien, Public Equity und Venture Capital, verwaltet insgesamt mehr als 140 Milliarden US-Dollar und nutzt die gemeinsame Plattform des Unternehmens, um Chancen in strategischen Schwerpunktbereichen zu nutzen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.baincapitalprivateequity.com

Über Ardian

Ardian ist eine der weltweit führenden unabhängigen Investmentgesellschaften, die für ihre Investoren aus Europa, Süd- und Nordamerika und Asien Vermögenswerte in Höhe von über US$114 Milliarden verwaltet. Das Unternehmen befindet sich mehrheitlich im Besitz seiner Mitarbeiter und erwirtschaftet nachhaltige, attraktive Renditen für seine Investoren.

Mit der Zielsetzung, positive Ergebnisse für alle Stakeholder zu erzielen, fördert Ardian mit seinen Aktivitäten weltweit Individuen, Unternehmen und Volkswirtschaften. Die Investmentphilosophie von Ardian ist an den drei Leitgedanken Exzellenz, Loyalität und Unternehmertum ausgerichtet.

Die Gesellschaft verfügt über ein globales Netzwerk mit mehr als 780 Mitarbeitern und 15 Büros in Europa (Frankfurt, Jersey, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris und Zürich), Südamerika (Santiago de Chile), Nordamerika (New York und San Francisco) und Asien (Peking, Seoul, Singapur und Tokio). Das Vermögen seiner über 1.200 Investoren verwaltet Ardian in fünf Investmentbereichen: Direct Funds, Funds of Funds, Infrastructure, Private Debt und Real Estate.

Folgen Sie Ardian auf Twitter @Ardian

www.ardian.com