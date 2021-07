Andermatt Swiss Alps AG

Medienmitteilung: Nachhaltig gekleidet mit ROTAUF

Andermatt Swiss Alps: Nachhaltig gekleidet mit ROTAUF

Die Mitarbeitenden von Andermatt Swiss Alps haben neue Jacken. Und die haben’s in sich: Gefüttert sind sie mit Bio-Schafwolle aus Disentis, hergestellt wurden sie in der Schweiz. So wie es das Bündner Unternehmen ROTAUF immer macht. Andermatt Swiss Alps unterstützt damit Arbeitsplätze vor Ort und umweltfreundliche Produkte. So wie sie es sich mit ihrer Nachhaltigkeitsinitiative Andermatt Responsible zum Ziel gesetzt hat.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Medienmitteilung im Anhang.

English version attached // Versione italiana allegata

Freundlich grüsst

Stefan Kern

Stefan Kern Chief Communication Officer Andermatt Swiss Alps AG Gotthardstrasse 2 | 6490 Andermatt

Phone +41 41 874 88 33 I Mobile +41 78 663 29 63 s.kern@andermatt-swissalps.ch