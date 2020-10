Kunstsupermarkt

93 Kunstschaffende und ein Hauch von Barcelona

Für jeden Geschmack und jedes Portemonnaie

Solothurn (ots)

Der Schweizer Kunstsupermarkt in Solothurn steht für qualitativ hochwertige Kunst, seine enorm grosse Auswahl und die erstaunlich tiefen Preise. Die Veranstaltung findet auch in diesem Jahr im November und Dezember in Solothurn statt und zeigt neue Künstlerinnen und neue Werke.

Die riesige Fülle an Stilrichtungen, Techniken und Motiven zu erstaunlich tiefen Preisen stammt von Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt. Durchschnittlich verbringen die Besucher rund 90 Minuten in der Ausstellung und stöbern in den über 7500 attraktiv präsentierten Werken. Damit beim Stöbern Corona nicht zum Problem wird, sind die Besucher gebeten, Masken zu tragen und es werden Handschuhe verteilt.

Das Barcelona Project

Dank der internationalen Zusammenarbeit mit den Kunstsupermärkten in Berlin, Frankfurt, München und Wien kann man im Schweizer Kunstsupermarkt auch Künstler aus vielen anderen europäischen Ländern entdecken. So zeigen in derer Sonderschau "Barcelona Project" fünf junge Künstler aus Barcelona ihre Kunst. Die Kunstschüler erhielten eine Wildcard und zeigen ihr Schaffen unzensuriert und unabhängig von den übrigen Angeboten in der Ausstellung.

Für die aktuelle Ausstellung wurden aus über 500 Bewerbungen 93 Kunstschaffende aus 12 Nationen ausgewählt. In der RothusHalle werden während neun Wochen über 7500 Werke präsentiert. Die Preise reichen von 99.-, 199.- und 399.- bis zu 599.- Franken. Letztes Jahr sahen 30000 Besucherinnen und Besucher die riesige Auswahl und viele Werke fanden ein neues Zuhause. Kunstkenner sind im Kunstsupermarkt genauso anzutreffen wie Schnäppchenjäger oder jene, die ihr erstes Unikat erstehen möchten.

Der 21. Schweizer Kunstsupermarkt in Solothurn dauert vom 6. November 2020 bis 10. Januar 2021 und ist täglich geöffnet.

Ausstellungsinformationen zu Corona finden Sie auf www.kunstsupermarkt.ch

