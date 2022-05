Universität St. Gallen

Einladung zum Symposium: Aviatik- und Spacebranche zu Gast in St.Gallen

Am Donnerstag, 2. Juni 2022, ist St.Gallen Gastgeber des grössten Luft- und Raumfahrtsymposiums Europas. Fachleute aus aller Welt loten Chancen der «New Space Economy» aus und diskutieren über eine nachhaltige Gestaltung der zivilen Luftfahrt. Die Konferenz beinhaltet auch das Bodensee Aerospace Meeting und findet in den St.Galler Olma-Messen, Halle 2, statt. Das Symposium entsteht in Kooperation mit dem Swiss Aerospace Cluster und vielen weiteren Luftfahrtpartnern.

Das Zentrum für Luftfahrtkompetenz der Universität St.Gallen ( CFAC-HSG) hat Expertinnen und Experten aus den verschiedensten Sparten der Aviatik und Raumfahrtindustrie eingeladen. Zu Gast sind zum Beispiel Prof. Dr. Pascale Ehrenfreund (Präsidentin der International Astronautical Federation), Dr. Philipp Furler (Gründer & CEO, Synhelion), Luc Piguet (Gründer & CEO, ClearSpace), Dr. Peter Guggenbach (CGO Swissto12, ehemals CEO RUAG Space) sowie Stefan Tschudin (COO, Flughafen Zürich). Über 80 Aussteller werden vor Ort sein, darunter Ruag AG, Kopter Group, Airbus, Hensoldt, Apco, beyond gravity sowie zehn Hochschuleinrichtungen und 30 Studierende mit aktuellen Projekten aus der Luft- und Raumfahrt. Konferenzgäste erfahren in einem Vortrag auch mehr über jüngste Entwicklungen am optischen System des James Webb Space Telescope.

Medienschaffende sind herzlich willkommen zum Symposium. Die Gastgeber freuen sich, Sie zu einem informellen Austausch im JournalistCafé zu treffen. Dr. Andreas Wittmer, Leiter des Zentrums für Luftfahrtkompetenz an der Universität St.Gallen (CFAC-HSG), nimmt Medienschaffende, die das Symposium besuchen, dort gern in Empfang.

JournalistCafé zu Aviatik & Space am Aviation & Space Symposium 2022

Olma-Halle 2.1, Foyer (im Space Café Bereich), an der St. Jakob-Strasse, 9000 St.Gallen

Donnerstag, 2. Juni 2022, 15 Uhr.

Weitere Informationen zum Programm des Symposiums finden Sie hier

Medienakkreditierung zum Symposium: events@aerospace-innovation-days.ch

Weitere Informationen finden Sie gern in der Medieneinladung im Anhang.

Kontakte für inhaltliche Rückfragen:

Dr. Andreas Wittmer, Zentrum für Luftfahrtkompetenz an der Universität St.Gallen ( CFAC-HSG)

+41 71 224 25 31, andreas.wittmer@unisg.ch, cfac.unisg.ch

Dr. René Puls, Swiss Aerospace Cluster und CFAC-HSG

+41 71 224 73 46, rene.puls@unisg.ch

Bild: Unsplash/NASA & Ross Parmly

