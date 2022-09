Nachtschatten Verlag AG

Cannabinoid Conference 2022 in Basel 20 - 21 Oktober 2022

Bild-Infos

Download

Cannabinoid Conference 2022

12th IACM Conference on Cannabinoids in Medicine

1st SSCM Conference on Cannabis in Medicine

Die 12. IACM-Konferenz über Cannabinoide in der Medizin und die 1. SSCM-Konferenz über Cannabis in der Medizin finden am 20. und 21. Oktober 2022 im Kongresszentrum in Basel, Schweiz, statt und werden von der IACM (International Association for Cannabinoid Medicines) und der SGCM (Schweizerische Gesellschaft für Cannabis in der Medizin) organisiert.

9 Plenarsitzungen zu den Themen: From Bench to Bedside - Pharmazie - Neurologische Erkrankungen - Palliativmedizin - Psychiatrische Erkrankungen - Entzündungen, Immunologie - Frauenmedizin - Dermatologie - Die Zukunft der Cannabinoid-Medikamente.

30 geladene Redner diskutieren über die Themen: Endocannabinoid-System - Pharmakokinetik, Wechselwirkungen - Cannabis-Dosierung - Epilepsie - Migräne, Kopfschmerzen - pädiatrische Schmerzen, Palliativmedizin und Geriatrie - PTBS, Angstzustände, Schizophrenie - ADHS, Autismus - CBD und SARS-CoV-2 - Cannabis und BD - CBD in der Gynäkologie, Endometriose, PMS - Endocannabinoidsystem und Brustkrebs - Cannabinoide bei angeborenen blasenbildenden Hauterkrankungen - Hyperhidrose, Acne inversa, Basaliom - Neue CBMs - Eierstockkrebs im Rampenlicht - CB1-Rezeptor-Pharmakologie.

Der Vorstand der IACM und der SGCM freuen sich, ein weiteres Treffen von Wissenschaftlern, Ärzten und anderen Fachleuten des Gesundheitswesens auszurichten, die sich für die Cannabisforschung und Cannabis in der Medizin interessieren.

Offizielle Website der Veranstaltung:

www.cannabismedicinalis.com

Pressekontakt:

info@cannabismedicinalis.com

Schweizer Filmpremiere: The Doctor – Franjo Grotenhermen

Donnerstag, 20. Oktober, nach Konferenz-Dinner (in Ticket inklusive)

The Doctor ist ein Dokumentarfilm über das Leben von Franjo Grotenhermen, einem Pionierarzt, der das therapeutische Potenzial von medizinischem Cannabis erkannt hat. Ein Arzt, ein Forscher und ein politischer Aktivist, der für das Recht seiner Patienten auf einen legalen Zugang zu medizinischem Cannabis gekämpft hat

Cannabis Medicinalis LLC Lorrainestrasse 13 CH – 3013 Bern

+41 31 305 70 02 info@cannabismedicinalis.com