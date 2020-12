Seegene Inc.

COVID-19/FluA,B/RSV-Test ohne Extraktion von Seegene nun in Europa erhältlich

Das auf Molekulardiagnostik spezialisierte südkoreanische Biotechnologieunternehmen Seegene Inc. (KQ096530) gab Donnerstag bekannt, dass seine Allplex(TM) SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV-Assays zur extraktionsfreien Anwendung nun in Europa erhältlich sind. Seegene hatte bereits im September die CE-IVD-Kennzeichnung für dieses Produkt erhalten, um es ab Oktober europaweit auf den Markt bringen zu können.

Der Allplex(TM) SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV-Assay von Seegene ist ein Echtzeit-RT-PCR-Assay, der gleichzeitig acht Zielgene erkennen und unterscheiden kann, einschließlich Influenza A/B und RSV A/B sowie drei verschiedener COVID-19-Targets (S-Gen, RdRP-Gen und N-Gen). Damit ist er der erste und weltweit einzige Test mit dieser Fähigkeit. Der Assay enthält auch zwei Targets für die interne Kontrolle (endogen bzw. exogen) in demselben Reaktionsgefäß, die eine Verifizierung des gesamten Testverfahrens sowie eine ordnungsgemäße Probenahme ohne Beeinträchtigung der Genauigkeit der Testergebnisse ermöglichen.

Die extraktionsfreie Anwendung des Allplex(TM) SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV-Assays ist für die Bekämpfung der COVID-19-Pandemie von großer Bedeutung, da im Winter auch Grippe und Erkältungskrankheiten um sich greifen. Waren zur Durchführung von Molekulardiagnosetests bisher Extraktionsgeräte erforderlich, können nun dank der Option zur extraktionsfreien Anwendung auch Labore ohne diese Ausstattung Proben in noch schnellerer Durchlaufzeit (TAT) auf COVID-19 untersuchen. Dieser technologische Fortschritt spart nicht nur Zeit und Kosten beim Testen auf das neuartige Coronavirus, sondern ermöglicht Laboren, die früher überhaupt keine Testmöglichkeit gehabt hätten, nun auch die Durchführung von Massentests.

Ein Vertreter von Seegene gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass die extraktionsfreie Anwendung des Assays helfen werde, die Pandemie in Europa schnell unter Kontrolle zu bringen. Das Unternehmen zeigte sich auch überzeugt, dass die Hinzufügung der neuen Funktion den Laboren weltweit einen breiteren Einsatz von Testkits ermöglichen werde. Laut Worldometer belief sich die Zahl der weltweiten COVID-19-Infizierten allein im November auf 17.148.406, wobei die Zahlen in den USA und Europa am höchsten waren.

