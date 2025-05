GoDaddy Deutschland GmbH

54 % der Kleinunternehmerinnen im DACH-Raum sind Mütter

Wie Mütter Unternehmertum neu definieren

Mutterschaft und Unternehmertum wachsen zunehmend zusammen. Immer mehr Frauen erkennen die Vorteile, die es bringt, die eigene Chefin zu sein. Für viele Mütter eröffnet sich mit der Selbstständigkeit eine Chance, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten - und ihre Familie auf eine Weise zu unterstützen, die klassische Arbeitsmodelle nicht leisten können. Laut der aktuellen GoDaddy Global Entrepreneurship Survey 2025 ist im DACH-Raum mehr als jede zweite Kleinunternehmerin gleichzeitig Mutter. Dabei wird nicht aus der Not heraus gegründet, sondern aus dem Wunsch, sich und der eigenen Familie ein besseres Leben zu ermöglichen.

Selbstständigkeit als Schlüssel zu mehr Selbstbestimmung als Elternteil

Der Schritt in die Selbstständigkeit ist für viele Mütter eine wohlüberlegte Entscheidung, weil sie das ganze Familiengefüge betrifft. Ein eigenes Unternehmen zu führen bedeutet oft, deutlich mehr Zeit in die Arbeit zu investieren, gleichzeitig erlaubt es eine hohe Flexibilität bei der Zeiteinteilung. Für engagierte Mütter kann genau diese Kombination den Ausschlag geben. Während viele Frauen durch die Geburt eines Kindes finanzielle Einbußen hinnehmen müssen, bietet die Selbstständigkeit eine Alternative: Sie schafft neue Perspektiven auf finanzielle Stabilität. 46 % der befragten Unternehmerinnen und Mütter aus DACH sind die Hauptverdienerinnen in ihren Haushalten - ein klares Zeichen dafür, dass Unternehmertum zur wirtschaftlichen Unabhängigkeit beiträgt und Familien absichern kann. Für viele Frauen ist die Mutterschaft ein zentraler Antrieb, um den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen.

Digitalkompetenz als Wettbewerbsvorteil für Mütter

Hinter jedem von einer Mutter geführten Unternehmen steht eine Frau, die nicht nur den Alltag mit Kindern managt, sondern gleichzeitig ein wachsendes Business im digitalen Wandel führt. Technologien spielen dabei eine Schlüsselrolle - vor allem künstliche Intelligenz (KI). Mütter lassen sich von technologischen Entwicklungen nicht abschrecken, sie nutzen sie souverän: 71 % der befragten Unternehmerinnen mit Kindern fühlen sich im Umgang mit KI-Tools nicht nur sicher, sondern über die Hälfte (54 %) von ihnen nutzen KI-Technologien innerhalb ihres Unternehmens.

Neben der Nutzung selbst spielen auch konkrete Mehrwerte eine große Rolle: KI spart Zeit - und das bedeutet für viele Mütter: mehr Freiraum. Im Schnitt gewinnen sie durch den gezielten Einsatz von KI-Tools ganze acht Stunden pro Woche. Das ist ein ganzer Arbeitstag, der entweder ins Business oder in wertvolle Zeit mit der Familie fließt.

Zwischen Familienmanagement und Geschäftsstrategie

Mütter sehen die Zukunft mit Optimismus: Viele Mütter schätzen KI nicht nur als Effizienz-Booster, sondern als echten Wettbewerbsvorteil. 77 % glauben, dass KI ihnen im kommenden Jahr hilft, gegenüber größeren Unternehmen konkurrenzfähig zu bleiben - und liegen damit sogar über dem Durchschnitt aller befragten Unternehmer:innen (72 %). Dieses Zukunftsvertrauen zeigt: Mütter denken unternehmerisch, ambitioniert und sind bereit, ihr Geschäft aktiv weiterzuentwickeln.

Zwischen Kita-Organisation, Geschäftsstrategie und Technologieeinsatz demonstrieren diese Gründerinnen, dass modernes Unternehmertum Anpassungsfähigkeit, Lernbereitschaft und digitale Versierung erfordert. Sie vereinen Beruf und Familie nicht nur organisatorisch, sondern auch strategisch - und schreiben damit ihre ganz eigene Definition von Erfolg.

"Als Mutter weiß ich aus eigener Erfahrung, wie wichtig es ist, die Kontrolle über die eigene Zeit und die eigene Zukunft zu haben", sagt Alexandra Anderson, Marketing Director DACH bei GoDaddy. "Für viele Mütter ist die Selbstständigkeit kein Kompromiss, sondern eine bewusste Entscheidung für mehr Unabhängigkeit, Stabilität und Gestaltungskraft. Sie zeigen eindrucksvoll, was möglich ist, wenn Flexibilität auf Entschlossenheit trifft - und setzen ein starkes Signal für die Zukunft des Unternehmertums."

Der Muttertag gibt Anlass, diesen Unternehmerinnen zu danken: Für ihren Mut, ihre Kreativität und dafür, dass sie das Bild der modernen Businessfrau neu gestalten und so kommende Generationen inspirieren.

Über GoDaddy

GoDaddy hilft Menschen auf der ganzen Welt, ihre Unternehmen zu gründen und zu erweitern. Dabei unterstützt die Plattform bei der Planung von Geschäftsideen, der Erstellung von Website und Logo und bietet Hilfestellung beim Vertrieb von Dienstleistungen und der Abwicklung von Zahlungen. GoDaddy Airo(TM) ist eine integrierte KI-Software, mit der Nutzer ihr Unternehmen noch schneller und einfacher gründen können. Sie hilft dabei, die Website zu erstellen, Besucher auf die Seite zu locken und den Umsatz zu steigern. Die Experten von GoDaddy sind rund um die Uhr im Einsatz. Weitere Informationen finden Sie auf www.GoDaddy.com.

Über die Global Entrepreneurship Survey 2025 von GoDaddy

Die Studie wurde im Januar 2025 von Advanis durchgeführt und umfasst Teilnehmer:innen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Brasilien, Kolumbien, Ägypten, Indien, Mexiko, Saudi-Arabien, Spanien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Befragt wurden Inhaber:innen von Kleinunternehmen mit bis zu 49 Beschäftigten. In der DACH-Region nahmen 504 Personen an der Umfrage teil.