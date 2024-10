honor

HONOR Magic7-Serie führt Autopilot-KI für Mobiltelefone ein

Maui County, Hawaii (ots/PRNewswire)

HONOR definiert AI-First Ecosystem durch Zusammenarbeit mit Qualcomm beim Snapdragon Summit 2024

MAUI COUNTY, Hawaii, 22. Oktober 2024 /PRNewswire/ – Die globale Technologiemarke HONOR gab heute bekannt, dass ihre kommende Magic7-Serie von der revolutionären Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform von Qualcomm Technologies, Inc. angetrieben werden wird. Auf dem Snapdragon Summit 2024 enthüllte HONOR seine Pläne zur Entwicklung eines KI-zentrierten Ökosystems. Auf der Bühne präsentierte HONOR bahnbrechende KI-Funktionen für die Magic7-Serie, darunter den branchenweit ersten geräteinternen KI-Agenten für ein offenes Ökosystem und das erste Echtzeit-NPU-Grafik-Rendering für mobile Spiele. Das Unternehmen gab auch einen Vorgeschmack darauf, wie sein neues Flaggschiff aussehen wird.

„Offenheit und Zusammenarbeit liegen in unserer DNA", kommentierte Dr. Ray Guo, CMO von HONOR Device Co, Ltd. „Durch die Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies definieren wir das AI-first-Ökosystem und revolutionieren die Nutzererfahrung für das AI-Zeitalter. Wir freuen uns, den branchenweit ersten KI-Agenten für ein offenes Ökosystem vorzustellen und zum ersten Mal generative KI auf Basis von NPU-Rechnern in die Spielewelt zu bringen. Willkommen in der Ära der Autopilot-KI für Mobiltelefone."

„Wir freuen uns, mit HONOR zusammenzuarbeiten, um die Zukunft der KI zu gestalten und die Art und Weise, wie Menschen mit Technologie interagieren, neu zu definieren", kommentiert Chris Patrick, SVP und GM of Mobile Handsets, Qualcomm Technologies, Inc. „Gemeinsam sind wir bereit, die Grenzen der KI zu erweitern und wirklich transformative Erfahrungen zu schaffen."

Autopilot-KI für Mobiltelefone : Der erste KI-Agent der Branche für ein offenes Ökosystem

Die HONOR Magic7-Serie wird den branchenweit ersten geräteinternen KI-Agenten für ein offenes Ökosystem vorstellen. Anhand einer einfachen Text- oder Sprachaufforderung kann der KI-Agent im Namen des Benutzers eine Essensbestellung aufgeben. Mit Zustimmung kann es von den Gewohnheiten der Nutzer lernen, um intelligente Entscheidungen zu treffen, z. B. kann es erkennen, ob der Nutzer seinen Kaffee mit Kokosnussmilch bevorzugt, und entsprechend bestellen.

Es kann auch unerwünschte Abonnements über verschiedene Apps hinweg mit einem einfachen Befehl finden und kündigen und so die Grenzen zwischen Apps und Diensten aufheben. Der KI-Agent kann eine Vielzahl von Anwendungen unterstützen, darunter Reiseplanung, Ticketbuchung, Kalenderplanung, Benachrichtigungsmanagement, app-übergreifende Dateiübertragung und vieles mehr. Der KI-Agent, der mit MagicOS 9.0 auf der HONOR Magic7 Serie eingeführt wird, bietet unvergleichlichen Komfort und läutet die Ära der Autopilot-KI ein.

KI-gestützte Hardware: Generative On-Device-KI in Spielen zum ersten Mal angetrieben durch NPU-Computing

Das kommende Smartphone der Magic7-Serie wird erstmals eine geräteinterne generative KI für Spiele bieten, die auf NPU-Computing basiert. Die neue Serie wird das branchenweit erste Echtzeit-KI-Grafik-Rendering für mobile Spiele einführen. Im Vergleich zu anderen Smartphones reduziert die Lösung von HONOR die GPU-Belastung, was zu niedrigeren Gerätetemperaturen und einem besseren Spielerlebnis mit höherer Bildqualität führt.

Nahtlose KI: MagicRing stärkt das Snapdragon-Ökosystem

Während der gesamten Messe zeigte HONOR, wie es mit Qualcomm Technologies zusammenarbeitet, um das AI-first Ökosystem zu definieren, das darauf abzielt, die Nutzererfahrungen in Bezug auf Konnektivität, Interaktion und Leistung zu revolutionieren. HONOR zeigte, wie seine MagicRing-Technologie das Ökosystem über eine Reihe von Produkten, Anwendungen und Dienstleistungen hinweg stärkt.

MagicRing erleichtert das geräteübergreifende KI-Erlebnis durch einen sicheren und reibungslosen Fluss von Diensten und Informationen über alle Geräte hinweg. Bei der Verwendung von Windows auf Snapdragon ermöglicht Cocreator beispielsweise die Erstellung detaillierter Grafiken aus einfachen Zeichnungen. Angetrieben von MagicRing können Nutzer nahtlos auf Cocreator auf ihrem HONOR MagicPad 2 zugreifen und mit ihrem Magic Pencil KI-Meisterwerke zeichnen. Sie können auch den AI Eraser des HONOR Magic V3 auf dem HONOR MagicBook Art 14 verwenden, um den Komfort der mobilen KI auf all ihren Geräten zu erleben.

Ausgestattet mit dem Snapdragon 8 Elite und MagicOS 9.0 wird die HONOR Magic7-Serie mit ihrem intuitiven KI-Agenten eine neue Ära des Autopiloten einläuten. Das kommende Gerät wird zum ersten Mal generative KI auf dem Gerät mit Hilfe von NPU-Computing in die Spielewelt bringen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Auftaktveranstaltung der HONOR Magic7-Serie China am 30. Oktober 2024.

