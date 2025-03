GoDaddy Deutschland GmbH

48 % der selbstständigen Frauen in DACH sind die Hauptverdienerinnen im Haushalt - GoDaddy-Studie zeigt Trends auf

Köln (ots)

GoDaddys Global Entrepreneurship Survey 2025 zeigt: Unternehmerinnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz setzen mit Zuversicht auf KI und schließen die Gender-Gap.

Frauen, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein eigenes Unternehmen führen, übernehmen nicht nur finanziell Verantwortung für ihre Haushalte, sondern treiben auch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) voran. Die aktuelle Global Entrepreneurship Survey 2025 von GoDaddy zeigt, dass sie mit Selbstbewusstsein und Innovationskraft neue Maßstäbe setzen: Durch Technologie optimieren sie Abläufe, steigern ihre Wettbewerbsfähigkeit und schaffen neue Geschäfts- und Innovationschancen nach der Covid-Pandemie.

In der DACH-Region sind 45 % der befragten Kleinunternehmen in weiblicher Hand - 56 % dieser Unternehmen wurden innerhalb der letzten fünf Jahre gegründet. Diese Zahlen unterstreichen die wachsende Rolle von Frauen im Unternehmertum und ihre Widerstandsfähigkeit, gerade in den wirtschaftlich herausfordernden Zeiten nach der COVID-19-Pandemie.

KI als Wachstumstreiber für Unternehmerinnen

Frauen in der DACH-Region führen ihre eigenen Unternehmen ebenfalls äußerst selbstbewusst. Mehr als zwei Drittel (68 %) der befragten Unternehmerinnen glauben fest an ihre eigenen unternehmerischen Fähigkeiten. Zudem erwarten fast drei von vier Frauen (72 %), dass KI ihnen helfen wird, im kommenden Jahr mit größeren und ressourcenstärkeren Unternehmen zu konkurrieren.

Unternehmerinnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz sparen durchschnittlich zehn Stunden pro Woche durch KI-gestützte Tools - darunter GoDaddy Airo®, eine KI-gestützte Lösung zur einfachen Erstellung von Websites, Logos und digitalen Marketingstrategien. Die gewonnene Zeit nutzen sie für kreative Ideen (51 %), Projektarbeit (38 %) oder Weiterbildung bzw. das Erlernen neuer Fähigkeiten (34 %).

DACH-Unternehmerinnen trotzen wirtschaftlichen Unsicherheiten

Trotz gemischter Einschätzungen zur wirtschaftlichen Lage - nur 21 % zeigen sich sehr optimistisch - bleiben Frauen, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein Unternehmen führen, widerstandsfähig: 60 % erwarten Wachstum für ihr Business in den nächsten drei bis fünf Jahren, ein höherer Wert als bei den männlichen Unternehmern (57 %).

Diese Zuversicht zeigt sich auch im Alltag: 48 % der Unternehmerinnen in DACH sind die Hauptverdienerinnen in ihren Haushalten. Sie tragen aktiv zur lokalen Wirtschaft bei, schaffen Arbeitsplätze und unterstützen ihre Familien finanziell.

Digitale Tools als Erfolgsfaktor für Frauen im Business

Gründerinnen finden besonders häufig Erfüllung im selbstbestimmten Einkommen (55 %) und dem direkten Austausch mit Kund:innen (35 %). Darüber hinaus schätzen die Unternehmerinnen besonders die Möglichkeit, ihre Familien finanziell zu unterstützen (29 %).

"Mit KI-gestützten Lösungen wie GoDaddy Airo gewinnen Unternehmerinnen wertvolle Zeit, die sie für das Wesentliche nutzen können", sagt Alexandra Anderson, Marketing Director DACH bei GoDaddy. "Ob für den Geschäftsausbau, die Familie oder persönliche Weiterbildung - Frauen in Deutschland, Österreich und der Schweiz inspirieren eine neue Generation erfolgreicher Unternehmerinnen."

Unternehmertum wird für Frauen in der DACH-Region immer wichtiger: 61 % der Befragten berichten, dass es ihre Lebensqualität verbessert hat - sei es durch Selbstverwirklichung und die Möglichkeit, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen.

"Die Ergebnisse der GoDaddy-Studie zeigen, dass Technologie ein entscheidender Faktor ist, um Frauen im Business zu stärken", so Anderson weiter. "GoDaddy unterstützt Menschen in der DACH-Region, die von der eigenen Selbstständigkeit träumen, denen aber bisher entscheidende Ressourcen wie genügend Zeit oder technische Fähigkeiten gefehlt haben. Der Weg zum eigenen Unternehmen ist nie einfach - aber mit GoDaddy Airo wird er deutlich leichter."

GoDaddy Airo: KI-gestützte Unterstützung für Kleinunternehmen

GoDaddy Airo bietet essenzielle Tools für Branding, digitales Marketing und Suchmaschinenoptimierung (SEO) - intuitiv und ohne technische Vorkenntnisse nutzbar. In wenigen Minuten generiert die Plattform individuelle Logos, Websites und E-Mail-Adressen, entwickelt gezielte Social-Media-Kampagnen für lokale Märkte und optimiert die Online-Sichtbarkeit mit integrierter KI-gestützter SEO.

Mehr zu GoDaddy Airo: www.godaddy.com/de/airo

Über die Global Entrepreneurship Survey 2025 von GoDaddy

Die Studie wurde im Januar 2025 von Advanis durchgeführt und umfasst Teilnehmer:innen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Brasilien, Kolumbien, Ägypten, Indien, Mexiko, Saudi-Arabien, Spanien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Befragt wurden Inhaber:innen von Kleinunternehmen mit bis zu 49 Beschäftigten. In der DACH-Region nahmen 504 Personen an der Umfrage teil.