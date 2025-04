ARTE G.E.I.E.

Europakonzert 2025 aus Bari mit den Berliner Philharmonikern und Riccardo Muti am 1. Mai im Livestream auf ARTE Concert

Am schönsten Stiefelabsatz der Welt liegt die Region Apulien mit der Universitätsstadt Bari, einem kulturellen Hotspot Süditaliens. Umgeben von salziger Meeresluft, mittelalterlichen Türmen und kleinen Innenhöfen stößt man in Bari auf ein Mini-Universum: das Teatro Petruzzelli. Seine Architektur und seine außergewöhnliche Akustik machen es zu einem Juwel unter den europäischen Opernhäusern. Am 1. Mai feiern die Berliner Philharmoniker hier ihren Geburtstag und ein wichtiges Anliegen: die Sprache der Musik als Idee eines geeinten Europas zu zelebrieren. ARTE überträgt das Europakonzert unter dem Dirigat von Riccardo Muti um 11 Uhr im Livestream auf arte.tv. Am selben Tag ist das hochkarätige Konzertprogramm um 17.35 Uhr auch im TV zu sehen.

Im Mittelpunkt des Konzerts steht ein deutsch-italienisches Programm.

Für italienisches Flair sorgen Gioacchino Rossinis schwungvolle Wilhelm-Tell-Ouvertüre und die Ballettmusik aus Giuseppe Verdis Oper "Die sizilianische Vesper", die 1855 in Paris uraufgeführt wurde. Voll Leichtigkeit ist im Anschluss die pastorale, naturinspirierte Zweite Sinfonie von Brahms.

Am Pult steht einer der renommiertesten Dirigenten unserer Zeit: Riccardo Muti. "Wir können Freundschaft stiften durch die Musik." Mutis Bonmot bringt die Philosophie der Veranstaltung auf den Punkt: Das Europakonzert steht für Solidarität und Miteinander - in der Musik und in einem friedlichen Europa.

Europakonzert 2025 aus Bari

Mit den Berliner Philharmonikern und Riccardo Muti

Konzert ZDF/RAI/ARTE, EuroArts Music International, Italien 2025, 116 Min., Livestream

Musikalische Leitung: Riccardo Muti

Orchester: Berliner Philharmoniker

Livestream am Donnerstag, 1. Mai um 11 Uhr auf arte.tv

Donnerstag, 1. Mai 2025, 17.35 Uhr im TV