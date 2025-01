viterma AG

Neues Jahr, neues Bad! Viterma lädt zur gemeinsamen Hausmesse in 3 Ländern

Die Hausmesse findet am 10. und 11. Januar von 9 bis 17 Uhr statt · Zahlreiche Viterma Standorte in Österreich, der Schweiz und Deutschland nehmen teil · Mehr dazu: www.viterma.com/hausmesse

2. Januar 2025 – Die Investition in eine zukunftssichere Gestaltung der eigenen vier Wände ist sinnvoll – auch in jungen Jahren. Natürlich helfen schwellenlose Zugänge, barrierefreie Badezimmer und Co. vor allem älteren Personen oder Menschen mit körperlichen Einschränkungen, sie erhöhen aber unabhängig von Alter oder Gesundheitszustand den Komfort. Darüber hinaus steigert eine Badrenovierung auch den Wert der eigenen Immobilie, was gerade in unsicheren Zeiten eine sehr gute Entscheidung ist. Derzeit sind viele Installationsbetriebe, die auch Heizungen im Programm haben, oft auf Monate ausgebucht. Viterma als Spezialist für Badrenovierungen steht Ihnen auch kurzfristig mit Rat und Tat zur Seite.

Viterma hat ein nachhaltiges und innovatives Sanierungskonzept entwickelt, mit dem es möglich ist, aus einem alten Bad in wenigen Tagen ein neues Wohlfühlbad zu zaubern. Eine beliebte Sanierungsart ist die Teilbadsanierung. Dabei wird die alte Wanne oder Dusche mit rutschigem Einstieg und hohem Wasserverbrauch durch eine barrierefreie und rutschhemmende Dusche mit wassersparender und moderner Badtechnik ersetzt. Damit ist die Dusche zukunftssicher und senkt den Wasserverbrauch.

Den Start in das neue Jahr feiern die Badexperten mit ihrer traditionellen Hausmesse unter dem Motto Neues Jahr, neues Bad. Am Freitag, 10. und Samstag, 11. Januar 2025, lädt Viterma jeweils von 9 bis 17Uhr zur länderübergreifenden Hausmesse an vielen Standorten in Österreich, der Schweiz und Deutschland. Interessierte erhalten dort einen Einblick in das innovative Sanierungskonzept und lernen die einzigartigen Badlösungen und Produkte von Viterma vor Ort kennen.

Selbstverständlich stehen die Badexperten von Viterma während der Hausmesse auch für persönliche Gespräche zur Verfügung. Interessierte erfahren zudem, wie die Profi-Handwerker des Unternehmens es schaffen, ganz unkompliziert aus einem alten Badezimmer in wenigen Tagen ein neues Wohlfühlbad zu zaubern.

Informationen zu Viterma

Viterma ist ein Unternehmen, das sich auf qualitativ hochwertige Badrenovierungen in einzigartiger Geschwindigkeit spezialisiert hat. Die Kernkompetenzen sind barrierefreie Badlösungen und rutschhemmende sowie fugenlose Materialien. Zur Hauptzielgruppe gehören Personen in Österreich, der Schweiz und Deutschland, die Wert auf schimmelfreie, langlebige und besonders pflegeleichte Materialien legen. Bislang wurden bereits mehr als 35.000 Bäder mit dem Viterma-System renoviert.

Pressekontakt:

Viterma AG Markus Pytlik Wiesentalstrasse 3, CH-9425 Thal Tel. CH: +41 (0) 71 520 35 23 | E-Mail: markus.pytlik@viterma.com